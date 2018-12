VIDEO Newyorkezii au crezut că au fost invadați de extratereștri din cauza unei explozii la o centrală electrică

New York

Autoritățile i-au liniștit la scurt timp după ce cerul newyorkez s-a luminat brusc, în culorile verde-albastru deschis. Spectaculoasele imagini au fost generate de o explozie la o centrală electrică.Mai mulți locuitori din Manhattan au fost uimiți de luminile care au apărut deasupra cartierului Queens, joi seara, în jurul orei 9 pm (ora locală).George Delis, care locuiește în apropierea centralei, a povestit pentru Guardian că trăiește de 37 de ani în New York și nu a văzut niciodată așa ceva. În momentul în care cerul s-a luminat și televizorul s-a oprit, bărbatul și-a luat telefonul și a ieșit în stradă, aflând ulterior că nu e vorba despre o navetă spațială, ci despre o explozie la centrală.Lucas Espinoza, care locuiește chiar în Queens, a povestit și el episodul: ”Luam cina în living room când, brusc, întregul cer, care era complet întunecat cu câteva secunde în urmă, s-a colorat într-un albastru deschis, turcoaz, iar televizorul a început să pâlpâie. Am urcat repede pe acoperiș și am luat aparatul video. Episodul a durat câteva minute”.Poliția a anunțat pe twitter că imaginile impresionante au fost cauzate de o explozie la centrala electrică. ”Nu există dovezi privind activitatea extraterestră”, a mai transmis poliția pe rețeaua socială.Autoritățile au dat asigurări că nu există răniți sau pagube materiale. Ca urmare a incidentului, mai multe cartiere au rămas însă fără curent electric, însă situația a fost remediată. O anchetă a fost declanșată pentru a stabili cauzele exploziei.