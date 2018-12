ULTIMA ORĂ Iohannis prelungește mandatul generalului Ciucă la șefia Statului Major

Klaus Iohannis a precizat că „CSAT nu a aprobat solicitarea ministrului Apărării” privind propunerile pentru șefia CSAT, „o situație foarte neplăcută care arată o dată în plus că PSD nu e capabil să gestioneze problemele mari ale țării”.



„Practic nu există o propunere valabilă pentru persoana care va prelua funcția de șef al Statului Major al Armatei. Nu există o propunere pentru șeful Armatei”, a spus președintele.



Mandatul generalului Ciucă se termină pe 31 decembrie iar „România nu poate să rămână fără șef al Armatei”, a continuat Iohannis.



„Această situație generată de incompetența PSD trebuie rezolvată. După ședința CSAT am rezolvat-o. Am luat decizia și am semnat și trimis spre publicare decretul prin care se prelungește mandatului de șef al Armatei pentru generalul Ciucă”, „un soldat recunoscut, competent, cu rezultate dintre cele mai frumoase”, a subliniat Klaus Iohannis.







Președintele Klaus Iohannis nu a acceptat propunerea MApN pentru funcția de șef al Statului Major . Propunerea principală a fost generalul locotenent Dumitru Scarlat, reprezentantul militar al României la NATO și UE, pentru conducerea Statului Major al Armatei. Această propunere a fost respinsă de președintele Klaus Iohannis, iar ulterior alte două propuneri ale ministrului Gabriel Leș ar fi fost respinse de șeful statului. O altă propunere a ministrului pentru funcția de șef al Statului Major al Armatei ar fi fost Ovidiu-Liviu Uifăleanu, actualul şef al Statului Major al Forţelor Terestre.