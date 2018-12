Ministrul Justiției îi cere din nou explicații șefei Curții Supreme în privința completurilor de 5

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, i-a cerut, joi, din nou, președintelui instanței supreme, Cristina Tarcea, explicații referitoare la decizia luată în Colegiul de conducere al ÎCCJ privitoare la alcătuirea completurilor de 5 judecători, decizie infirmată apoi de Curtea Constituțională, informează Mediafax."Eliberarea s-a decis de către instanța de judecată, suspendarea executării pedepsei pentru unii deținuți condamnați în ompleturi nelegal constituite. Instanța a procedat în acest sens pentru că așa a statuat CCR. Am convingerea că președinta ÎCCJ va putea da explicațiile, în niciun caz eu. Suspendarea exceutării pedepsei s-a dispus de către instanța de judecată în baza deciziei CCR ca urmare a nelegalității completurilor. Numai președinta ÎCCJ poate explica care au fost argumentele și contra-argumentele avute în cadrul ședinței colegiului de conducere de a nu respecta legea. Chiar nu pot eu să răspund în locul doamnei președinte", a declarat Tudorel Toader, joi, într-o conferință de presă.Ministrul Justiției a anunțat, totodată, că va cere Administrației Naționale a Penitenciarelor o situație a deținuților eliberați provizoriu ca urmare a suspendării executării pedepsei în urma deciziei Curții Constituționale privind nelegalitatea completurilor."Voi cere ANP (Administrația Națională a Penitenciarelor -n.r.) să vedem câți deținuți au fost provizoriu eliberați ca urmare a suspendării pedepsei, unii pot primi informații de la directorul ANP, dar alții se află în penitenciare din străinătate și directorul ANP nu are de unde să țină o asemenea evidență, el îmi va comunica într-un termen foarte scurt și eu vă voi face cunoscut numărul și categoria de infracțiuni", a declarat Tudorel Toader.Ministrul Justiției a reiterat ideea potrivit căreia eliberările au fost decise de către instanța de judecată pentru că așa a statuat Curtea Constituțională, care a constatat nelegalitatea completurilor de 5 judecători de la Înalta Curte și că asta nu înseamnă că dacă cineva a scăpat de executarea pedepsei este și liber, ci procesul se rejudecă în complet legal constituit.Miercuri seară, ministrul Justiției a transmis că speră ca președintele instanței supreme Cristina Tarcea să nu spună după eliberările cauzate de nelegalitatea completurilor, că-și dă demisia "de onoare". "Asteptam sa vedem ce ne va spune presedinta ICCJ despre suspendarea executarii pedepselor pentru Udrea, Bica, Sova....etc...etc, suspendare dispusa de catre instantele de judecata in urma deciziei CCR privind nelegalitatea constituirii completelor de 5 judecatori ? PS: Sper sa ne spuna ca procesele vor fi rejudecate cu respectarea legii; Sper sa " nu ne spuna" ca isi da demisia " de onoare"!", a scris Tudorel Toader, pe Facebook.Duminică, ministrul Justiției a precizat că exclude ca în cazul fostului și actualului președinte de la instanța supremă, Livia Stanciu și respectiv Cristina Tarcea, să fi fost vorba de o eroare privind maniera de alcătuire a completurilor de 5, fiind vorba de o "evidentă sfidare". Întrebat dacă cele două ar trebui să mai rămână în funcții, Toader a spus că nu ministrul face anchetă, iar cei care cred că este vorba de nereguli se pot adresa Secției de anchetă a magistraților.