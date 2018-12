Cod portocaliu de vânt în trei județe

Potrivit ANM, până la ora 11, județele Prahova, Argeș și Dâmbovița sunt sub cod portocaliu de vânt.În aceste zona, vor fi intensificări ale vântului, temporar cu viteze de peste 110- 120 km/h, iar ninsoare slabă va fi puternic viscolită, ceea ce va determina diminuarea vizibilității sub 50 de metri.De asemenea, județele Vâlcea, Gorj, Hunedoara, Caraș-Severin și Suceava sunt sub atenționare cod galben de vânt până la ora 11, iar Brașovul și Sibiul, până la ora 12. Până la ora 14 este atenționare cod galben de vânt și în județele Constanța și Tulcea.În județele afalte sub cod galben se vor semnala intensificări ale vântului care vor atinge la rafală 80-100 km/h, iar ninsoare viscolită va determină scăderea vizibilității sub 50 de metri.