Udrea, după ce a fost eliberată din închisoare în Costa Rica: Vom vedea ce se întâmplă. E clar că am fost ținta unui abuz

”Eu nu am plecat din România pentru că voiam să călătoresc prin lume, ci pentru că era evident și acum e evident, cu tot ce s-a întâmplat, cu această decizie a Curții Constituțională care a desființat atâtea hotărâri ale ÎCCJ, printre care și a mea și a Alinei Bica. E clar că am avut dreptate și că am fost țintele unui abuz în țara noastră. Vom vedea ce se întâmplă, depinde foarte mult de ce se întâmplă și în România”, a declarat Udrea, la Antena 3, întrebată dacă se întoarce în țară.Ea a mai spus că experiența prin care a trecut a fost mult mai grea decât atunci când a fost arestată în România.”Abia am ajuns acasă, încercam să încropim masa de Crăciun. A durat mai mult decât am calculat ieșirea din arestul de aici. (...) A fost o experiență foarte grea de data aceasta. Spun de data aceasta pentru că o compar cu cea din 2015, când am fost arestată preventiv în România. A fost mult mai greu decât atunci pentru că acum există un copil”, a comentat Udrea.”Vom vedea, copilul deocamdată nici nu are pașaport. Eu sunt refugiat pe considerente politice cu statut provizoriu. Vom vedea, nu aș vrea să spun mai multe lucruri acum pentru că aici, în Costa Rica, lucrurile sunt foarte sensibile și nu aș vrea să încurc ce am de făcut aici. Vom vedea zilele următoare. Nu e vorba de frică, însă trebuie să am o analiză corectă asupra ceea ce se întâmplă. Nu înseamnă că această decizie a Înaltei Curți schimbă neapărat lucrurile pentru că aceiași judecători vor judeca din nou cauzele. Faptul că s-au desființat niște decizii nu înseamnă că neapărat s-a schimbat totul, au rămas aceiași judecători”, a mai afirmat ea, referitor la întoarcerea în țară.O instanţă judiciară din Costa Rica a decis, luni la prânz (luni seară, ora României), eliberarea din arest preventiv a Elenei Udrea şi a Alinei Bica, afirmă surse oficiale citate de presa locală.Elena Udrea și Alina Bica erau în detenţie preventivă în Costa Rica din 3 octombrie, în baza unor mandate Interpol emise la cererea României. MagistrațiiTribunalului București au revocat, vineri, solicitarea de extrădare pentru Elena Udrea și Alina Bica din Costa Rica, în urma deciziei Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) de suspendare a executării pedepsei.În iunie, Elena Udrea a fost condamnată definitiv la şase ani de închisoare pentru luare de mită şi abuz în serviciu de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în dosarul Gala Bute. De asemenea, și Rudel Obreja a fost condamnat la cinci ani de închisoare. Elena Udrea fugise deja în Costa Rica în momentul pronunțării sentinței.