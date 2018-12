Digi 24: Zeci de bucureșteni au rămas ore întregi în parcarea unui mall, la etajul -3. Reacția centrului comercial

CITESTE CONTINUAREA PE DIGI 24

Mai sunt câteva ore până la Crăciun, iar marile centre comerciale sunt foarte aglomerate. Atât de pline încât în parcarea mall-ului Promenada oamenii au rămas blocaţi la subsol, la etajul -3, în parcare.Oamenii au stat mai bine de o oră şi jumătate la coadă pentru a ieşi din subteran. Oamenii se plâng că aerul a devenit insuportabil din cauza gazelor de eşapament. Familiile cu copii i-au scos pe cei mici pe jos, la aer.În plus, spun ei, reprezentanţii centrului comercial n-au venit cu soluţii şi nici n-au răspuns la telefon. Adriana Manole, una dintre persoanele care a rămas blocată în parcarea mall-ului, a povestit la Digi24 prin ce a trecut. „Cred că mai bine de o oră și jumătate am stat, am încercat să sunăm peste tot, nu s-a putut. Nu am putut vorbi cu nimeni. Nu ne mișcam, eram la nivel -3, senzorii nu existau, senzori care să atragă atenția că erau gaze. M-au usturat ochii încă o oră dupa ce am ieșit din subteran. Am sunat la 112 ți cred că abia atunci, după ceva vreme, lucrurile au început să se mai miște”, a spus Adriana Manole.