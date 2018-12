300 de apartamente din Capitală fără căldură. RADET: Situația se va remedia

Avaria la magistrala 2 a fost anunțată încă de sâmbătă. Luni, peste 30 de echipe ale furnizorului de agent termic se aflau pe teren pentru a ajuta la remedierea problemei."În cursul zilei de sâmbătă, a avut loc o avarie la magistrala 2, ora inițială pentru revenirea stării de normalitate era duminică ora 24.00. În momentul de față, avaria este remediată în totalitate, cele 15 puncte care au fost afectate sunt în parametrii, însă punctele din aria apropiată acestor puncte termice nu sunt în parametri urmare a activității de reumplere a sistemului. În momentul de față, facem așa numitele activități de reglare a sistemului din punct de vedere al parametrilor", a declarat Alexandru David Burghiu, administrator special în cadrul RADET.Reprezentanții RADET au precizat că se fac eforturi susținute astfel încât bucureștenii să beneficieze din nou de căldură în jurul amiezii."Oricum este o chestiune de timp, nu mai implică reparații, intervenții, este vorba doar de servicii de reglaj. Toți angajații sunt la punctele termice și fac aceste operațiuni. Sunt undeva la 300 de imobile care nu sunt în parametri, oricum în unele dintre ele situația se îmbunătățește", a mai declarat reprezentantul RADET.Magistrala 2 face obiectul unui proiect de reabilitare printr-un proiect al Primăriei Capitalei."Un mesaj către toată lumea, aceste avarii se datorează vechimii acestei conducte, are 52 de ani vechime, durata de viață era de 25 de ani. În momentul de față, avem și o veste bună, această magistrală face parte din obiectul unui contract între Primăria Capitalei și Compania Municipală Energetica, este finalizată inclusiv proiectarea pentru acest tronson și în primăvară se va intra. Există trei magistrale în municipiul bucurești, tot sistemul este depășit ca și durată de viață, nu căutăm vinovați nu căutăm să ne scuzăm, facem ceea ce este de făcut, nu este târziu , sistemul va fi salvat, sub nicio formă nu se va ajunge vreodată la sistarea energiei termice și a apei calde, dar există aceste sincope, vă dați seama nu este o situație plăcută nici pentru bucureșteni nici pentru noi mai ales în Ajunul Crăciunului să avem parte de așa ceva", a declarat Alexandru David Burghiu.Sâmbătă RADET a anunțat producerea unei avarii survenite la Magistrala 2, respectiv perimetrul descris de arterele: Bulevardul Energeticienilor, Bulevardul Fizicienilor, Calea Vitan, Şoseaua Mihai Bravu (parţial) şi strada Nicolae Pascu, fiind afectată furnizarea apei calde și a încălzirii în anumite zone din sectoarele 2 și 3 ale Capitalei. Astfel, au fost oprite 15 puncte termice din sectorul 3, care au întrerupt furnizarea apei calde și a încălzirii pentru 278 de blocuri. Din cauza acestei avarii, RADET a anunțat funcţionarea sub parametrii normali pentru aproximativ 30 de puncte termice din cartierele Colentina şi Pantelimon.