​VIDEO Primul român care a traversat Americile pe bicicletă. Radu Păltineanu: Ce mă ține atâta pe drum e adrenalina necunoscutului / Când rămâi cu tine însuţi nu mai poţi să dai vina pe alții

S-a născut la Iași și a copilărit la Piatra Neamț, dar a trăit o perioadă în Canada unde a urmat cursurile universității McGill unde a studiat inginerie. Pasiunea pentru cicloturism și-a descoperit-o la Copenhaga, în Danemarca, când a fost într-un schimb de experiență cu Universitatea Tehnică. Atunci a organizat și prima expediție pe bicicletă prin Europa până la Roșia Montană.Într-un interviu pentru HotNews, Radu Păltineanu povestește cum a fost experiența în cele două continente americane și ce planuri are pentru perioada următoare. ”Este una din cele mai frumoase feluri în care poţi să vezi lumea şi poţi să explorezi. Faci totul prin forţe proprii şi ai acel sentiment frumos că la sfârşitul unei zile ai parcurs acel traseu prin forţe proprii şi pentru că absorbi mult mai mult din ceea ce vezi şi cred că reuşeşti să întâlneşti mult mai mulţi oameni şi să cunoşti mult mai bine locurile prin care treci”, își începe Radu Păltineanu povestea.A ales traverseze cele două Americi pentru că aici peisajele sunt sălbatice, iar distanțele dintre orașe sunt mari.Foto Arhiva Personală: Radu Păltineanu în Alaska„E unul dintre cele mai lungi trasee continue pe care poţi să-l faci. În Americi există toate aceste peisaje spectaculoase şi încă ai senzaţia aceea de sălbăticie pe care nu prea o ai în Europa, fiind atâtea urbe şi atâtea oraşe, fiind mult mai aglomerat. În America vorbim de distanţe foarte lungi între oraşe şi spaţii foarte largi. America e fascinantă din punct de vedere al frumuseţilor”, arată ciclistul.În cei trei ani petrecuți pe bicicletă, Radu nu a avut parte numai de peisaje frumoase și de zile liniștite, așa cum am fi tentați să credem. A trecut prin experiențe nu tocmai plăcute.„Am avut un moment dificil când am traversat Statele Unite pe timp de iarnă. Am plecat pe 5 august din Nordul Alaskăi şi m-a prins cumva iarna în Statele Unite ale Americii în luna noiembrie a aceluiaşi an. Am fost jefuit de câteva ori şi probabil că asta e cea mai dură experienţă. În Panama, am fost jefuit de un tip care mi-a ieşit în faţă cu un cuţit. Şi în Guiana Franceză am fost atacat cu armă, cu un pistol, mi-au ieşit în faţă trei puşti, n-au reuşit să-mi fure nimic, dar mă rog e sperietura mare în asemenea situaţii”, a spus Radu Păltineanu.Toate aceste întâmplări nu l-au descurajat. Dimpotrivă, pentru el fac parte din aventură.”Pentru mine o nouă zi înseamnă o nouă aventură, un nou avânt în necunoscut, asta este ceea ce până la urmă mă ţine atâta timp pe drum: adrenalina necunoscutului. Tu nu ştii pe cine vei întâlni în ziua respectivă, unde vei ajunge, unde vei ajunge, ce şi se va întâmpla”, arată Radu.Experiența cicloturistică din America l-a ajutat să se cunoască mult mai bine și să-și rezolve unele traume pe care le-a dobândit fie în familie.„Probabil că ajungi să te cunoşti mai bine pe tine însuţi şi să ajungi la o sinceritate cu tine însăţi, poate chiar în miezul unor traume sau a unor probleme personale pe care le ai din familie. Și cred că în felul ăsta te schimbă şi îţi dă o perspectivă incredibilă asupra lumii în care trăim”, a continuat Radu Păltineanu.În plus, ciclistul consideră că atunci când intri în contact cu mulți oameni diferiți de tine scapi de toate prejudecățile pe care le ai, trebuie să te adaptezi și să-i înțelegi pe ceilalți.Foto Arhiva Personală: Radu Păltineanu în alături de președintele Uruguay-ului„Cred că atunci când rămâi tu cu tine însuţi nu mai poţi să dai vina pe mediul înconjurător. E tot timpul o cursă cu tine însuţi, nu cred că e bine să te compari cu nimeni. Şi cred că cel puţin o astfel de aventură te schimbă foarte mult, îţi deschide orizonturi noi. Adică tu nu mai poţi să fii o persoană cu prejudecăţi faţă de alte naţii, faţă de alte rase, sau de homofobie. E o deschidere imensă pe care o ai şi o îţi schimbă perfect percepţia”, a spus Radu Păltineanu.În America Latină, ciclistul s-a simțit ca acasă, în România. Asta pentru că țările sud americane se confruntă cu probleme asemănătoare cu ale noastre. Ceea ce l-a ajutat să se adapteze mai repede„De multe ori, în România, tindem să ne comparăm doar cu Europa de Vest unde sunt societăţile cele mai avansate de pe planeta asta. Şi atunci când petreci atâta timp în America Latină îţi dai seama că şi ei se confruntă cu aceleaşi probleme ca şi noi. Şi acolo există sărăcie, şi există corupţie şi există această frustrare pe care o vedem şi în societatea românească. Multe ţări din America Latină ne seamănă, de la limbă până la mentalităţi şi până la frustrare faţă de sistemul care nu se mai schimbă niciodată, faţă de politicienii care folosesc fondurile publice într-un mod abuziv. Chiar în ultimele zile în Argentina, gazda mea îmi spunea că primăria schimbă dalele a treia oară în anul acela, prin contracte preferenţiale cu primăria. Eu râdeam că îmi aduceam aminte de Piatra Neamţ, oraşul meu natal, fostul primar făcea exact acelaşi lucru”, povestește Radu Păltineanu.Foto Arhiva Personală: Radu Păltineanu pe coasta pacifică din El SalvadorChiar dacă momentan nu se gândește să mai plece din România, cel puțin o perioadă, Radu vrea să mai organizeze alte expediții prin lume. Următorul continent va fi Africa. Dacă ar fi să se stabilească într-una din țările vizitate, aceasta ar fi Brazilia.„Eu am locuit foarte mulţi ani în Canada, dar nu m-am simţit niciodată acolo ca acasă aşa cum m-am simţit în Brazilia sau în Argentina. Dacă ar fi după inima mea, m-aş stabili în Brazilia, pentru că mi se pare cea mai apropiată ca ţară, ca şi cultură, de la limbă până la viaţă, e o atmosferă foarte plăcută”, a spus Radu Păltineanu. .Pentru că a vrut să împărtășească din experiența lui cu cel care îl urmăresc pe rețelele de socializare, Radu a căutat tot timpul conexiune la internet.„ Chiar îmi aduc aminte că în jungla amazoniană am avut Wi-fi undeva într-un sat de indigeni, undeva unde nu-mi imaginam. Din punct de vedere tehnologic lumea a avansat enorm. Nu mai e o problemă că nu ai conexiune, chiar şi în cele mai bizare locuri găseşti î ziua de azi o coenxiune la Wi-fi”, a spus ciclistul.Foto Arhiva Personală: Radu Păltineanu în PeruLa începutul expediției în America, Radu Păltineanu a ținut o lecție de geografie cu două școli din București, asta pentru că a vrut să le arăte elevilor că geografia nu este numai despre denumiri învățate pe dinafară, ci e despre realitatea care ne înconjoară.De când s-a întors în România, Radu Păltineanu a observat că oamenii cu bicicleta se chinuie.„E puţin trist în Bucureşti din punct de vedere al biciclistului în Bucureşti. Vezi doar unul, doi ciclişti şi chiar se chinuie săracii. E puţin trist din punctul ăsta de vedere. Dar vin din America Latină şi nici acolo nu e mai bine”, a mai spus ciclistul.După experiența din țările sud americane, Radu Păltineanu spune că va mai sta o perioadă în România și se va ocupa de o carte și un documentar în care să povestească despre expedițiile sale.