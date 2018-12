Gelu Voican Voiculescu, inculpat în Dosarul Revoluției: A spune că am ordonat uciderea oamenilor este o blasfemie. Procurorii dau curs unei directive a lui Iohannis

Ion Iliescu, Gelu Voican Voiculescu, Iosif Rus și Emil (Cico) Dumitrescu au fost inculpați în dosarul Revoluției, sub acuzația de infracțiuni contra umanității, a anunțat vineri Parchetul General.





”Este o fază intermediară din urmărirea penală care este în plină desfășurare. Inițial am fost suspect, acum am devenit inculpat și rămâne de văzut dacă vom fi trimiși în judecată sau nu. Patru persoane din șase au fost inculpate în dosar. (...) Nu era o surpriză pentru că aflasem de alte două inculpări și știam că fac parte din cei patru”, a spus Voiculescu, la Digi24.El a mai susținut că nu are ce să-și reproșeze pentru ceea ce s-a întâmplat în acele zile de decembrie, fiind doar un simplu manifestant care a ieșit în stradă.”Nu am ce să mi reproșez din acea perioadă, am fost un om care a ieșit în stradă și nu aveam nicio autoritate să dau ordine și să mă angajez în acțiuni militare. Tot procesul ăsta e răzbunare politică și e trist. (...) E o ironie că tocmai azi mi s-a înmânat documentul prin care sunt declarat inculpat. Recunoștința este cea mai sublimă formă de ingratitudine”, a mai comentat el.Voiculescu a insistat că este nevinovat, adăugând că procurorii au reluat dosarul după ce președintele Klaus Iohannis a spus că sunt încă în libertate oamenii care sunt responsabili de sângele vărsat.”Este evident că autorii acestor crime și care s-au dedat la diversiunea teroristă au fost oameni ai fostului regim. În momentul în care cei doi au fost executați au predat armele, s-au amestecat printre noi. A spune că noi, eu și Iliescu, am ordonat uciderea a peste 800 de oameni ca să ne consolidăm puterea este o blasfemie. Procurorii au dat curs unei directive care a venit clar din partea președintelui Iohannis, care a spus că oameni care au mâinile pătate de sânge sunt în libertate și că nu e vremea istoricilor, ci vremea procurorilor”, a conchis el.