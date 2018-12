Dan Șova, Constantin Niță și Rudel Obreja, eliberați din închisoare / Curtea Supremă a admis, în principiu, contestațiile în anulare depuse după decizia CCR privind constituirea nelegală a completurilor de 5

Foștii miniștri PSD ​Dan Șova și Constantin Niță, precum și Rudel Obreja, condamnat în dosarul „Gala Bute”, au fost puși în libertate de Curtea Supremă care le-a admis, în principiu, contestațiile în anulare, formulate după ce Curtea Constituțională a decis că au fost constituite nelegal completurile de 5 judecători. Suspendarea executării pedepselor a fost dispusă până la soluționarea definitivă a contestației, care are ca termen 21 ianuarie.





UPDATE: 00:22 Televiziunile prezintă imagini cu Rudel Obreja și Dan Șova care au ieșit pe poarta închisorii.







Șova: „Sincer, nu mă așteptam la această decizie. Am fost condamnat cu o decizie de 3-2, iar judecătorul care a înclinat balanța a fost tocmai cel care nu avea ce să caute în complet. Închisoarea a fost o experiență umilitoare”.





Obreja: "Suntem victimele unui complot. Ce s-a întâmplat la completurile de 5 este o imensă ticăloșie. Haideți să ne imaginăm că oamenii ăștia, 40 de judecători ai Secției Penale, erau incompetenți și cinci ani de zile, oameni ăștia nu au știut că activează într-o semilegalitate, într-o nelegalitate, de fapt. Nu putem să-i bănuim însă de nepricepere pentru că oamenii ăștia au cărți, deci știu foarte bine ce făceau. Și atunci, prin intermediul acestor subterfugii, acesta este unul dintre ele, se infiltrau oamenii sistemului pentru a fi date soluțiile pe care ei le doreau. Asta s-a întâmplat și la noi în dosar"















În iunie 2016, Instanţa supremă il condamnase definitiv pe fostul senator Dan Şova la trei ani de închisoare cu executare, în dosarul CET Govora, în care a fost acuzat de trafic de influenţă.



Constantin Niță, fost ministru al Energiei, a fost condamnat, pe 28 iunie 2018, de instanţa supremă la 4 ani de închisoare, în dosarul în care a fost acuzat că ar fi primit bani de la afaceristul Tiberiu Urdăreanu.Pe 5 iunie 2018, Rudel Obreja a fost condamnat în dosarul Gala Bute, la 5 ani de închisoare cu executare. În același dosar a fost condamnată definitiv la şase ani de închisoare pentru luare de mită şi abuz în serviciu și Elena Udrea. Udrea a depus și ea contestație în anulare după decizia CCR în cazul completelor de 5. Contestațiile în anulare au fost depuse după decizia Curții Constituționale din 7 noiembrie, în soluționarea, la sesizarea premierului, a conflictului juridic dintre Parlament și Înalta Curte de Casație și Justiție. În sesizarea depusă la CCR se invoca refuzul Curții Supreme de a trage la sorți judecătorii din completurile de 5, după modificarea legii în acest an. Curtea a decis însă că, din 2015, acestea legea a fost încălcată.„În concluzie, Curtea constată că Înalta Curte de Casație și Justiție, prin Hotărârile nr.3/2014 și nr.89/2018 ale Colegiului de conducere, a modificat, printr-un act administrativ, o lege, adoptată de Parlament, ceea ce denotă o opoziție/contracarare a politicii legislative. Rezultă că, în aceste condiții, Colegiul de conducere a Înaltei Curți de Casație și Justiție și-a arogat o competență ce ținea de funcția jurisdicțională a instanței supreme, funcție care se realizează prin intermediul completurilor de judecată, singurele în drept să hotărască asupra legalei compuneri a acestora. Astfel, Colegiul de conducere a Înaltei Curți de Casație și Justiție, prin practica sa administrativă, a influențat, în mod nepermis, practica judiciară a Completurilor de 5 judecători, cu privire la aspectul legalei lor compuneri, din moment ce Completurile de 5 judecători au achiesat, în mod tacit, la o compunere nelegală, încălcând ele însele Legea nr.304/2004, începând cu 1 februarie 2014 și până în prezent”, se arată în motivarea CCR.I. Admite în principiu contestația în anulare formulată de condamnatul Șova Dan – Coman împotriva deciziei penale nr. 108 din 20 iunie 2018, pronunțată de Completul de 5 Judecători al Înaltei Curți de Casație și Justiție în dosarul nr. 3174/1/2017. Fixează termen pentru soluționarea contestației în anulare la data de 21 ianuarie 2019, Sala Secției penale, pentru când se va cita contestatorul condamnat. II. Admite cererea de suspendare a executării sentinței penale nr. 506 din 25 septembrie 2017 pronunțate de Secția penală a Înaltei Curți în dosarul nr. 526/1/2016, definitivă prin decizia penală nr. 108 din 20 iunie 2018, pronunțată de Completul de 5 Judecători al Înaltei Curți de Casație și Justiție în dosarul nr. 3174/1/2017, până la soluționarea definitivă a contestației în anulare. Dispune punerea de îndată în libertate a contestatorului condamnat Șova Dan-Coman de sub puterea mandatului de executare a pedepsei emis în baza sentinței penale nr. 506 din 25 septembrie 2017 pronunțate de Secția penală a Înaltei Curți în dosarul nr. 526/1/2016, definitivă prin decizia penală nr. 108 din 20 iunie 2018, pronunțată de Completul de 5 Judecători al Înaltei Curți de Casație și Justiție în dosarul nr. 3174/1/2017, dacă nu este arestat în altă cauză. În baza art. 275 alin. 6 Cod procedură penală, onorariul apărătorului desemnat din oficiu până la prezentarea apărătorului ales, în sumă de 40 de lei, rămâne în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 19 decembrie 2018. Cu opinia separată, numai în sensul respingerii cererii de suspendare a executării deciziei penale nr. 108 din 20 iunie 2018, pronunțată de Completul de 5 Judecători al Înaltei Curți de Casație și Justiție în dosarul nr. 3174/1/2017 formulată de contestatorul condamnat Șova Dan-Coman”Minuta încheierii nr. 212: I. Admite în principiu contestația în anulare formulată de condamnatul Niţă Constantin împotriva deciziei penale nr. 118 din 28 iunie 2018, pronunțată de Completul de 5 Judecători al Înaltei Curți de Casație și Justiție în dosarul nr. 3157/1/2017. Fixează termen pentru soluționarea contestației în anulare la data de 21 ianuarie 2019, Sala Secției penale, pentru când se va cita contestatorul condamnat. II. Admite cererea de suspendare a executării sentinţei penale nr.305 din 26 mai 2017 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul nr. 2312/1/2016, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 118 din 28 iunie 2018, pronunțată de Completul de 5 Judecători al Înaltei Curți de Casație și Justiție în dosarul nr. 3157/1/2017, până la soluționarea definitivă a contestației în anulare. Dispune punerea de îndată în libertate a contestatorului condamnat Niţă Constantin de sub puterea mandatului de executare a pedepsei emis în baza sentinței penale nr.305 din 26 mai 2017 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul nr. 2312/1/2016, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 118 din 28 iunie 2018, pronunțată de Completul de 5 Judecători al Înaltei Curți de Casație și Justiție în dosarul nr. 3157/1/2017, dacă nu este arestat în altă cauză. Definitivă. Pronunţată în ședință publică, astăzi, 19 decembrie 2018.I. Admite în principiu contestația în anulare formulată de condamnatul Obreja Rudel împotriva deciziei penale nr. 93 din 5 iunie 2018, pronunțată de Completul de 5 Judecători al Înaltei Curți de Casație și Justiție în dosarul nr. 2303/1/2017. Fixează termen pentru soluționarea contestației în anulare la data de 21 ianuarie 2019, Sala Secției penale, pentru când se va cita contestatorul condamnat. II. Admite cererea de suspendare a executării sentinței penale nr. 181 din 28 martie 2017 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul nr. 1532/1/2015, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 93 din 5 iunie 2018, pronunțată de Completul de 5 Judecători al Înaltei Curți de Casație și Justiție în dosarul nr. 2303/1/2017, până la soluționarea definitivă a contestației în anulare. Dispune punerea de îndată în libertate a contestatorului condamnat Obreja Rudel de sub puterea mandatului de executare a pedepsei emis în baza sentinței penale nr. 181 din 28 martie 2017 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul nr. 1532/1/2015, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 93 din 5 iunie 2018, pronunțată de Completul de 5 Judecători al Înaltei Curți de Casație și Justiție în dosarul nr. 2303/1/2017, dacă nu este arestat în altă cauză. Definitivă. Pronunţată în ședință publică, astăzi, 19 decembrie 2018.