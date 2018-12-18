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​VIDEO Rudele victimelor unui accident rutier îl mploră pe liderul cecen Ramzan Kadyrov să nu-l pedepsească pe autorul tragediei

de DG     HotNews.ro
Marţi, 18 decembrie 2018, 13:03 Actualitate | Esenţial


Ramzan Kadyrov, presedintele Ceceniei
Ramzan Kadyrov, presedintele Ceceniei
Foto: kremlin.ru
​Rudele unor victime ucise într-un accident rutier în Groznîi (Cecenia) în care a fost implicat vărul liderului cecen Ramzan Kadyrov au făcut apel la acesta să nu își pedepsească vărul responsabil de tragedie. Ei au făcut și o înregistrare video în care îl imploră pe Kadyrov să nu ia măsuri punitive, potrivit Mediazona.

Pe 5 decembrie, vărul liderului cecen a accelerat Mercedesul pe care îl conducea și a intrat cu viteză în autoturismul în care se aflau trei membri ai unei familii. Mama și fiica au murit pe loc, în timp ce tatăl a decedat la spital din cauza rănilor grave.

Pe 13 decembrie, rudele victimelor au bătut tot drumul din Kazakhstan și s-au întâlnit cu consilierul pe probleme religioase al liderului cecen, Adam Shakhidov, și au înregistrat mesajul video cerându-i să nu-l concedieze pe vărul lui.


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В связи с многочисленными негативными разговорами, распространявшими в соцсетях, по случаю ДТП, произошедшего в Грозном 4 декабря 2018г. с участием главы Шалинского района Турпал-Али Ибрагимова и жителей с.Джалка, родственники пострадавшей стороны пригласили 13 декабря 2018г. известного религиозного деятеля, советника Главы ЧР Адама Шахидова в с.Джалка. Они изъявили желание обратиться к Рамзану Кадырову и отдельно к провокаторам. К чему пришли стороны касательно несчастного случая? Как на самом деле обстоит ситуация? Новые факты, мнение пострадавшей стороны и вся истина произошедшего в видеоматериале по ссылке, указанной в профиле.

O postare distribuită de Мухьиббуль-Къуръан (@adam_shakhidov) pe























1601 vizualizari

  • 0 (0 voturi)    
    Ce oameni buni (Marţi, 18 decembrie 2018, 14:42)

    Liv0007 [utilizator]

    Multi politicieni si preoti viseaza la o tara in care sa iasa cu biciul pe strada sa loveasca supusii, iar ei sa strige sa dea mai tare ca au fost pacatosi.
    Mult mai rau este daca acei oameni au facut acel video din convingere si nu din cauza amenintarilor.


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