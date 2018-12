Miniştrii italieni Di Maio şi Toninelli, “bătălie împotriva şmecherilor cu maşini străine”. Cum răspund românii din Italia, afectaţi de noua lege: “Nu suntem noi şmecherii, am fost prinşi într-o capcană”

Corespondență din Roma









În toate aceste zile, românilor nu le lipseşte ironia şi fac haz de necaz. Apar fotografii cu biciclete, ca mijloc de transport alternativ sau chiar căruţe cu cai care circulă nestingherite pe şoselele italiene. Câţiva, mai viteji, postează mici înregistrări video cu ei la volan, sfidând norocul şi posibila confiscare a maşinii. Alţii pun fotografii cu guvernanţi români şi italieni care “bat palma”, susţin ei, pentru a promova o lege împotriva românilor din Peninsulă. “E o răzbunare a politicienilor împotriva noastră”, susţin unii.





















“Toţi ar vrea să protesteze, dar apoi se întreabă câţi ar trece de la vorbă la fapte, să iasă în piaţă. De aceea am făcut un sondaj online, ne spune Liliana Tanaseciuc. Pentru a vedea câţi ar fi dispuşi să vină la un protest. Sondajul a fost distribuit pe reţelele sociale şi s-a bucurat de succes: în câteva zile, aproape 1.000 de români au răspuns, din care 98% au declarat că sunt de acord « să ia atitudine şi să-şi apere drepturile ».













Vicepremierul Italiei şi actual ministru al Muncii, Luigi di Maio ( de la “Mişcarea 5 Stele”) a luat poziţie, declarându-şi făţiş satisfacţia faţă de o măsură legislativă luată “împotriva şmecherilor” (furbetti) care, timp de ani de zile, susţine el, au încercat să “fenteze” legea italiană. Pe aceeaşi poziţie este şi Danilo Toninelli, ministrul Transporturilor, colegul de partid al lui Luigi Di Maio, care anunţă pe reţelele de socializare că a început “bătălia împotriva şmecherilor”. Scrie ministrul: “sunt prea multe persoanele care lucrează în Italia şi beneficiază de toate serviciile puse la dispoziţie de către stat, circulă cu maşini înmatriculate în străinătate, fără să plătească asigurarea, taxele şi cu atât mai puţin eventualele amenzi (…). Credem cu fermitate în importanţa apărării drepturilor cetăţenilor, cu sabia scoasă (a spada tratta)”.Care este situaţia miilor de români care au intrat, de la o zi la alta, în vizorul autorităţilor italiene? Cum răspund şoferii cu maşini înmatriculate în ţară, celor doi miniştri care i-au etichetat drept “şmecheri” care fentează legea?Timp de zece zile, Hotnews.ro a analizat discuțiile dintr-un grup online alcătuit ad-hoc de aproape 200 de şoferi români, decişi să se informeze reciproc şi să găsească o soluţie la ieşirea din situaţia declanşată de schimbarea Codului Rutier.Printre şoferi domneşte o atmosferă de haos şi frustrare. Se trece de la neîncredere la revoltă: în primele zile, mulţi au considerat că e vorba de “fake news”. Neîncrezători sunt mai ales şoferii din sudul Italiei, din regiuni precum Calabria sau Sicilia. Unii susţin că ei nu au aflat nimic de aplicarea legii, nu au auzit de maşini confiscate, ba chiar au fost asiguraţi de poliţişti să fie liniştiţi. Un român din Gioia Tauro povesteşte că a fost oprit şi i s-a dat amendă 86 de euro pentru că nu avea acte asupra lui. Altă româncă a fost oprită în Sicilia, la întoarcerea din discotecă: “M-au avertizat că am 60 de zile să înregistrez maşina potrivit noii legii”.În două zile, şoferii par “împărţiţi” în tabere opuse, între “nordul unde se vânează maşini româneşti” şi “sudul unde suntem lăsaţi în pace”. Însă încep să sosească primele veşti cu vehicule sechestrate şi în Calabria sau Sicilia, însoţite de fotografii ale proceselor verbale şi mărturii directe.Aşa încep apelurile pentru a afla mai multe informaţii despre cum să-şi reglementeze fiecare situaţia. Principalele chestiuni ridicate: prin ce fel de contract se poate circula, cum se poate înregistra maşina în Italia, cum se poate transporta autovehiculul în ţară, pe platformă sau cu documente italiene. Nu lipsesc oferte din partea unor firme sau a unor persoane private, gata să-şi pună la dispoziţie serviciile.Încep să circule posibile soluţii pentru a ieşi din impas: “Luăm roviniete din două în două luni”, “Caut să iau un foglio di via – foaie de ieşire din Italia”. Unii propun să iasă din Italia pe la Brindisi, cu vaporul.“Eu sunt şi rezident, şi proprietar”, scrie o româncă. “Nasol, platformă scrie pe tine!”, vine imediat răspunsul. Cei care pleacă spre România, in extremis, promit să anunţe membrii grupurilor dacă şi unde au întâlnit probleme.Unii români din Italia ajung la decizii extreme, acelea de a-şi vinde direct maşina cu număr de România, pentru a elimina răul la rădăcină. Apar fotografii cu maşini oferite spre vânzare: Audi, Mercedes, BMW.Însă cel mai clar iese în evidenţă faptul că nu există informaţii precise, nici din partea autorităţilor, nici în presa italiană, nici din partea profesioniştilor care s-au trezit puşi de la o zi la alta în faţa unei legi noi (deşi se vehiculează informaţii că legea exista, dar nu a fost aplicată cu stricteţe).Printre cei loviţi de noua modificare a Codului Rutier se numără şi conaţionali care au fost mai afectaţi decât alţii. Unii au plătit amenda şi au rămas fără bani în cont, altora le-a fost confiscată maşina şi nu au cu ce să meargă la muncă sau să-şi ducă copiii la şcoală. Unul din cazuri este al lui Valentin, care nu are bani să apeleze la avocat, iar câţiva dintre românii din grup organizează o colectă pentru a-l ajuta cu primele cheltuieli.Am stat de vorbă cu trei români, care au fost afectaţi de noua lege şi care ne-au povestit prin ce au trecut în ultimele zile. Tabloul care reiese este unul al haosului, lipsei de informare şi aplicarea legii la discreţia agenţilor din diferite localităţi.Radu Masarie este originar din Iaşi şi locuieşte în Italia, lângă Cremona, din 2002. Pe 13 decembrie se ducea la dentist (Milano), cu maşina - un Audi înmatriculat în România. A fost oprit de poliţia stradală.Ne spune cum au decurs lucrurile: “Pe data de 13 dimineaţa am fost la sediul poliţiei stradale din localitatea Crema, unde locuiesc, şi i-am întrebat dacă pot circula cu maşina mea, având un contract de comodat. Mi s-a spus că pot circula, că legea nu este clară încă. Însă la Milano, am fost oprit în trafic de poliţia stradală. Mi-au cerut actele mele şi ale maşinii şi mi-au spus că trebuie să plătesc amenda. Le-am povestit că am vorbit cu poliţia din Cremona, însă au spus răspicat că ei au dreptate, că au uniformă, Au insistat să plătesc amenda redusă, de aproape 500 de euro. Între timp am vorbit cu avocatul meu, care mi-a spus să plătesc amenda integrală, de 712 euro, fiind singura cale pentru a putea face recurs. Prietena mea s-a dus la bancomat să ridice banii, dar poliţiştii insistau să plătesc cifra redusă. Au discutat cu avocatul meu la telefon, apoi au făcut procesul verbal cu amenda de 712 euro. Mi-au luat talonul şi mi-au cerut să le dau o adresă cu o parcare privată, unde pot ţine maşina până o pun în regulă. Au scris pe proces verbal câţi km sunt până la adresa indicată, apoi mi-au dat drumul să plec”.Şoferul român atrage atenţia altor conaţionali şi consideră că e şi vina instituţiilor dacă s-a ajuns la o situaţie de criză : “Atenţie, dacă sunteţi de acord să plătiţi 498 de euro, e ca şi cum se recunoaşte greşeala şi nu se mai poate face recurs. Eu voi contesta amenda în termenul legal. Nu am fost informaţi, sunt instituţii plătite să informeze. Ne simţim ca prinşi într-o capcană legislativă. Ar fi trebuit să pună o taxă pentru a circula sau să ne avertizeze din timp. Noi nu suntem « şmecheri », aşa cum am fost numiţi chiar de unii români. Plătim asigurare, taxe, conform legii. Nu e vorba de evaziune, aşa cum ne acuză politicienii italieni. Trăim într-o lume globalizată, suntem în Uniunea Europeană, e normal să existe unele beneficii, poate unii le numesc “portiţe” spre economisire. Italienii ştiu bine acest lucru, pentru că foarte mulţi întreprinzători italieni îşi mută producţia sau îşi deschid firme în alte ţări, tocmai pentru a folosi “portiţe spre economisire”. Ca să nu mai vorbim de cei care cu adevărat pot fi acuzaţi de evaziune, pentru că nu plătesc taxe, pentru că nu declară veniturile etc”.Liliana Tanaseciuc, o tânără de 23 de ani originară din Neamţ, are grijă de o bătrână la ţară, lângă Modena. Ea şi prietenul ei au rămas practic blocaţi în casă: de când au început să circule ştirile cu noua lege, maşina lor cu număr românesc e parcată în curte. Pe reţelele de socializare au început să circule propuneri de a face manifestaţii pentru a protesta împotriva noii legi. “Hadeţi la grevă”, spune Adrian. “Sau să ieşim cu maşinile. Măcar 200 de maşini, să fim uniţi, altfel nu are rost. Dacă suntem 10, vin cu 10 platforme şi ne rezolvă pe toţi”.„Nu mă aşteptam să fie românii noştri cei mai înverşunaţi împotriva celor cu maşini româneşti. Noi avem două în familie, am avut mereu toate documentele în regulă, cu contract de comodat, cum permitea legea. La postarea lui Di Maio au intervenit mulţi italieni revoltaţi de faptul că în loc să fie micşorate taxele, sunt pedepsiţi cei cu numere străine. În plus, nu a existat nicio avertizare. Chiar cu câteva zile înainte ca legea să fie adoptată, am fost oprită la un control pe stradă, la volan. Am dat actele, totul era în regulă. De ce nu au fost avertizaţi şoferii, să aibă timp să se conformeze cu noua lege? Nu a existat deloc informaţie, am încercat noi să ne informăm pe internet, prin grupuri, pe la prieteni care lucrează în domeniu”.Ana Maria Vartolomei locuieşte la Ravenna şi, când a aflat de modificarea Codului Rutier, cu legea în mână, s-a dus la Biroul competent (Motorizzazione), să obţină o foaie de plecare, pentru a putea duce legal maşina în România. Povesteşte pentru Hotnews.ro: “Am aflat din presă că au fost sechestrate în zonă la mine maşini cu numere româneşti, am căutat legea pe Gazzetta Ufficiale şi pe 7 decembrie soţul s-a prezentat la biroul “Motorizzazione” pentru a obţine acea “foaie de plecare” despre care se spune în lege. La ghişeu mai erau vreo 20 de români. Mi-au spus că nu pot să-mi elibereze acel document şi că singura soluţie e să trimit maşina acasă pe platformă. E clar, au făcut legea fără să se organizeze bine cu detaliile de reglementare. Chiar dacă ne-ar da numere de înmatriculare provizorii, acelea sunt valabile doar pe teritoriul italian. Ce facem când trecem graniţa, de exemplu în Ungaria, unde se ştie că sunt controale severe? Suntem ca într-o cuşcă legală, vrem să obţinem documente legale, însă nu reuşim. Noi am cumpărat cu banii economisiţi o maşină cu număr italian, pentru că altfel nici la muncă nu putem merge, riscăm să pierdem serviciul. Ei câştigă de pe urma noastră de mai multe ori : din amenzi, din noile înmatriculări, din noile asigurări etc”.Luni, la ora 19:00, va avea loc la Ambasada României o întâlnire dintre presă, reprezentanţii asociaţiilor de români şi reprezentanţi ai autorităţilor italiene. Vor interveni experți în probleme de legislație rutieră din cadrul Poliției Rutiere italiene (Polizia di Stato – Servizio di Polizia Stradale) și din cadrul Poliției Metropolitane din Roma (Polizia metropolitana Roma Capitale). Hotnews.ro va fi prezent la întâlnire şi va relata pe larg discuţiile.