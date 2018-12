VIDEO Sute de suporteri, în marș pe străzile Timișoarei, în amintirea martirilor Revoluției din 1989

În drum spre Memorialul Revoluției, suporterii au aprins torțe și fumigene, tot în cinstea eroilor Revoluției. Punctul final a fost Cimitirul Eroilor, iar pe traseul, suporterii au scandat mereu.









La Timişoara au murit, în timpul evenimentelor din Decembrie 1989, aproximativ o sută de persoane. Potrivit reprezentanţilor Asociaţiei “Memorialul Revoluţiei”, au fost 73 de morţi şi 296 de răniţi în perioada 16 - 22 decembrie 1989, iar după 22 decembrie, 20 de morţi şi 77 răniţi.





“Marșul Eroilor” este organizat în luna decembrie, începând cu anul 2005, de către suporteri ai echipei de fotbal ASU Poli din Timișoara, iar în acest an a ajuns la ediția cu numărul 13.La acțiune au participat aproximativ 300 de timișoreni, majoritatea tineri, care au dorit, în acest fel, să aducă un omagiu eroilor care au murit în timpul Revoluției Române din Decembrie 1989. La fel ca în fiecare an, punctul de întâlnire al manifestanților a fost Piața Maria, locul de unde a izbucnit scânteia Revoluției Română, iar apoi cei prezenți la marș au pornit spre centrul Timișoarei.Pe traseu, suporterii au ținut în mâini steaguri tricolore și afișe cu mesaje precum “Eroii nu mor niciodată” sau “Mai bine golan decât activist, mai bine mort decât comunist” și au scandat “Timișoara”, “Păcat de sângele vărsat”, “Jos comuniștii”, “O dorință sinceră, România liberă”, “Iliescu vinovat pentru sângele vărsat” sau “Libertate, te iubim, ori învingem, ori murim”.Ajungi în fața Catedralei Mitropolitane, cei prezenți la marș au aprins candele pe treptele lăcașului de cult. Apoi, manifestanții au pornit spre Piața Operei, unde au rostit rugăciunea “Tatăl nostru” și au ținut un moment de reculegere în amintirea martirilor Revoluției Române.“Este o campanie intitulată «Eroii nu mor niciodată», este un mic omagiu pe care îl dedicăm celor care au făcut jertfa supremă și și-au dat viața pentru ca noi să fim liberi. Trebuie să prețuim această libertate, să ne luptăm pentru ea și să nu uităm niciodată că a curs sânge pentru o Românie întreagă și pentru o Românie mare”, a declarat, pentru Mediafax, George Simion, prezent la marș.“Din 2005, an de an este organizat acest marș. Ne-am dorit ca amintirea evenimentelor din Decembrie 1989 să rămână vii în memoria tinerilor, deoarece o istorie care nu este cunoscută riscăm să o retrăim”, a afirmat și Cristi Brâncovan, organizator al “Marșului Eroilor”.