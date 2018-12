Decizie în premieră: MAI și STS, obligate la daune pentru că nu au protejat viața unei femei omorâte de fostul concubin

Potrivit deciziei Curții de Apel Târgu Mureș, mai multe instituții ale statului, între care Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR), Ministerul Afacerilor Interne (MAI) şi Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) sunt obligate să plătească în total 150.000 de euro fiului și părinților unei femei care a fost împușcată în cap, de fostul concubin, cu o armă de vânătoare, în luna ianuarie a anului trecut.Înainte de a fi ucisă, victima a depus mai multe plângeri împotriva bărbatului, în care susținea că a fost amenințată cu moartea și, cu toate acestea, autoritățile nu i-au protejat viața.Familia tinerei a fost reprezentată în instanță de o echipă de avocaţi, formată din Roxana Talpeş, Raluca Colcieri, Oana Chiriţă şi Radu Chiriţă."În principiu este o decizie în premieră, dar nu este definitivă și atunci așteptăm. Sperăm să rămână neschimbată hotărârea pronunțată în apel. Ca și durată a procesului, peste un an, undeva la un an și jumătate, s-au audiat martori. Întemeierea acțiunii noastre a fost pe nerespectarea dreptului la viață al victimei, respectiv încălcarea articolului 2 al Curții Europene a Drepturilor Omului, Dreptul la viață, prin faptul că autoritățile nu au venit la timp în spirjinul victimei care a sunat la 112, care a formulat plângeri penale și s-a ajuns la ce s-a ajuns până la urmă, nu i-a fost ocrotit dreptul la viață, pentru că dreptul la viață presupune ca persoana respectivă să fie apărată în concret și nu este un drept iluzoriu. Părți civile s-au constituit copilul și părinții victimei, raportat la relațiile foarte apropiate dintre ei", a declarat pentru Mediafax Roxana Talpeș, avocat în cadrul Societății de avocați „Chiriță și asociații”.La rândul său, avocatul Radu Chiriță a scris pe blogul său că decizia Curții de Apel Târgu Mureș este una dintre cele mai importante pe care le-a obținut în carieră.„Cred că este una dintre cele mai importante soluţii obţinute de firma pe care o conduc, dacă nu cea mai importantă. Am obţinut o grămadă de achitări, am câştigat la CEDO tot felul, am câştigat la CCR tot felul, am câştigat procese în care era vorba despre foarte mulţi bani etc. Totuşi, parcă niciodată nu m-am bucurat mai mult, gândindu-mă că acel copil - care are acum 6 ani - are poate o şansă în viaţă. Nu ştiu dacă îşi va mai aduce aminte vreodată de mama sa, nu ştiu dacă va vorbi vreodată cu tatăl său, nu cred că banii pe care îi va primi de la stat o să îi schimbe viaţa cu totul. Dar ştiu că măcar, prin hotărârea Curţii de Apel Tg. Mureş, statul român şi-a cerut scuze. I-a oferit o sumă de bani care să îi ajute pe bunicii care îl cresc şi i-a oferit speranţă că poate va ajunge într-o ţară în care instituţiile se comportă responsabil”, a scris Radu Chiriță.