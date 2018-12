Târgul de Crăciun din Constanța, închis cu două săptămâni mai devreme

Târgul de Crăciun s-a deschis în 1 decembrie în Piața Ovidiu, iar organizatorii anunțau că până în 27 decembrie acolo vor avea loc zeci de evenimente - târg tradițional cu decorațiuni și produse de sezon și spectacole.







Constănțenii care l-au vizitat s-au declarat dezamăgiți. "Atât de puțin pentru un oraș mare", "Dacă asta numiți voi targ de Crăciun cred că e o glumă proastă!", "Și târgu'unde-i? Ați văzut vreodată cum arată un adevărat târg de Crăciun? Ce ați făcut voi acolo este un mare nimic", sunt mesaje postate pe Facebook.





Joi, organizatorii, By The Sea Events, au anunțat închiderea târgului de Crăciun cu două săptămâni mai devreme.







"Astăzi joi, 13 decembrie 2018 -Christmas Market By The Sea- deschis în data de 1 decembrie 2018 în Piața Ovidiu din Constanța, își va închide porțile (mai devreme cu 15 zile decât era prevăzut). Noi -By The Sea Events - cerem scuze partenerilor, celor ce au fost implicați în acest proiect, celor ce ne-au acordat toată încrederea și tuturor constănțenilor, pentru nerealizarea lucrurilor ce s-au dorit a fi realizate și nu s-au putut realiza din motive independente de voința noasră, și pentru această închidere prematură a evenimentului nostru", au anunțat organizatorii, pe Facebook.







Ei spun că evenimentul "Christmas Market By The Sea" nu a fost unul "marca Primăria Constanța, ci unul privat, în care Primăriei Constanța i-a fost cerut doar sprijinul".







"Acest eveniment a fost realizat din dorința organizatorilor de a aduce orașul Constanța în rândul marilor orașe ale României și a funcționat cu toate autorizațiile la zi", mai spun organizatorii.