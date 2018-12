Supraviețuitoare a incendiului din Colectiv: Existența unei trepte, fără un plan înclinat, a contribuit la blocajul de la ieșirea din club

O supraviețuitoare a incendiului din Colectiv a declarat joi, la Tribunalul București, că existența unei trepte a contribuit la blocajul din containerul clubului, iar flacăra din interiorul clubului s-a extins atât de repede pe tavan de parcă ar fi fost ”îmbibat cu benzină”. O altă supraviețuitoare a subliniat că a reușit să se salveze ”strecurându-se pe lângă o grămadă de oameni căzuți, care blocau ieșirea”.

Două arhitecte au relatat joi, la Tribunalul București, cum au reușit să scape din incendiul are a cuprins clubul Colectiv în data de 30 octombrie 2015, ele subliniind că focul s-a extins extrem de repede și că mulți dintre tinerii de acolo nu au avut timp să înțeleagă gravitatea situației.

„Am văzut că după o astfel de jerbă puternică (n.r. – de artificii) ce a lovit partea superioară a stâlpului s-a declanșat o flacără ce s-a extins foarte repede pe tavan. Grinzile nu au ars, ci rastelul de lemn. S-a extins foarte repede: senzația pe care am avut-o a fost că (n.r. – rastelul) era îmbibat cu benzină. E vorba doar de asocierile pe care le-am făcut în mintea mea. Solistul Andrei Găluț a cerut un extinctor, dar nu știu dacă l-a și primit. Mi-am dat seama că lucrurile nu pot fi controlate și i-am făcut semn prietenului meu să ieșim”, a spus prima femeie, relatează Mediafax.

De profesie arhitect, aceasta a realizat că incendiul se propagă periculos de repede.

„Știu că timpii de evacuare la incendiu se calculează în minute, dar acolo era vorba de secunde. (...) Nu toate persoanele și-au dat seama de scenariul ce urma să se întâmple, dar în momentul în care am trecut din incinta clubului în container, deja era îmbulzeală. La trecerea din incintă, în container focul era deasupra mea. În container focul nu era problema, că izola bine, ci înghesuiala. Lumea se mișca precum niște valuri. De aici mi-am dat seama că erau oameni căzuți și m-am concentrat să nu cad”, a relatat femeia.

Aceasta a spus că în fața ușii, care nu era deschisă în totalitate, deja erau oameni care se prăbușiseră unul peste altul.

„M-am strecurat pe lângă grămadă, pe lângă tocul ușii și am reușit să ies. În opinia mea, existența acelei trepte nepreluate de un plan înclinat a contribuit la acel blocaj. Afară (...) m-am îndreptat spre capătul aleii, apoi prietenul meu a vrut să se întoarcă pentru a ajuta cunoscuții. M-am întors și eu cu el și am ajuns iar lângă ușă, unde am văzut că ieșea mult fum și exista o grămadă de oameni, iar cei de deasupra aveau hainele în flăcări. Cei de afară încercau să îi stingă și să îi tragă de acolo (...)”, a declarat femeia.

Aceasta a mai spus că pompierii au venit după aproximativ 15 minute, însă inițial au greșit ușa, fiind nevoiți să ocolească până la incinta Fabricii „Pionierul”, acolo unde era clubul Colectiv.

„Salvările au venit ulterior (n.r. – echipajelor de pompieri), dar nu au intrat în incinta fabricii. Primii care au venit erau doi polițiști care nu erau conștienți de gravitatea incendiului. (...) Aș spune că au trecut 25 de secunde din momentul în care am văzut incendiul și până am ajuns afara, însă precizez că aprecierea e subiectivă”, a mai spus martora.

Versiunea celei de-a doua femei este similară. Ea a povestit că artificiile ardeau cu intensități diferite, iar tavanul a fost cuprins de flăcări rapid.

„Totul s-a petrecut în câteva secunde, colega mea mi-a spus: Acum ieșim. Întâmplarea face că ea tocmai se întorsese de la un curs de pregătire pentru situații de urgență. Multe persoane nu au avut timp să își dea seama. Am trecut în container mergând la pas, dar în container s-a produs îmbulzeală. Am reușit să ies din container strecurându-mă pe lângă o grămadă de oameni căzuți, care blocau ieșirea. După ce am ieșit, am văzut cum din spate a venit o flacără – poate de la contactul cu oxigenul – și un nor dens de fum. A fost un fum de o intensitate sordidă. Am simțit că fumul îmi extrage oxigenul din plămâni. (...) Poate estimez greșit, dar cred că din momentul producerii incendiului până la ieșire au trecut 25-30 de secunde. Apreciez că am parcurs o distanță de 10 metri”, a relatat a doua martoră.

În luna octombrie, primii 25 de martori din rechizitoriu au fost citaţi la Tribunalul Bucureşti pentru a da declaraţii în dosarul „Colectiv”, cauză în care sunt judecaţi patronii clubului, pompierii, dar şi fostul primar al Sectorului 4, Cristian Popescu-Piedone.

După pensionarea prinului judecător, Valeriu Terceanu, noul magistrat desemnat în acest dosar, Mihai Bălănescu, a hotărât să nu reia procesul de la zero cu audiarea administratorilor clubului, ci să îi audieze pe supraviețuitori. Cercetările de la Parchetul General au fost încheiate în data de 28 aprilie 2016, când s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor. La dosarul trimis de Parchet, vorbim de opt inculpaţi: cei trei patroni ai Clubului Colectiv, trei artificieri şi două societăţi comerciale (Colectiv Club SRL şi Golden Ideas Fireworks Artists SRL).

Acuzaţiile puse în sarcina lor sunt grave: ucidere din culpă, în formă agravată, având ca urmare decesul mai multor persoane, vătămare corporală din culpă, în formă agravată, având ca urmare vătămarea mai multor persoane şi neluarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă, sustragerea sau distrugerea de probe sau înscrisuri. Timp de trei ani, dosarul a parcurs paşi puţini şi greoi: iniţial s-a început judecata lui la Judecătoria Sectorului 4, unde vreme de câteva termene bune s-a discutat strict pe competenţa instanţei.

În final, s-a decis declinarea competenţei către Tribunalul Bucureşti, unde nici acolo dosarul nu a înregistrat progrese, termenele fiind amânate din cauza lipsei de proceduri, erori în citare, angajare apărător etc.

Potrivit Parchetului General, în dosar s-au constituit părţi civile 139 de persoane, 11 spitale şi cinci instituţii. În prezent, inculpaţii sunt sub control judiciar. În urma incendiului au murit 64 de tineri, iar un alt tânăr a murit la aproape doi ani de la tragedie. De asemenea, zeci de persoane încă se află sub tratament pentru a-şi îngriji rănile.