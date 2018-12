Un al cincilea oraș aderă la "Alianța Vestului"

După Timișoara, Cluj-Napoca, Arad și Oradea, u





Primarul Devei a făcut acest anunț miercuri, pe Facebook, precizând că a vorbit cu edilul din Oradea, Ilie Bolojan, iar Deva va intra în Alianţa Vestului în prima parte a anului 2019.







"Această alianţă înseamnă multe avantaje pentru Deva, un oraş cu 70.000 de locuitori. Sunt proiecte comune, dar nu chiar toate comune, însă pentru noi în exercițiul bugetar 2021 - 2027 a fi într-o astfel de alianţă înseamnă oportunităţi mult mai mari pentru municipiul Deva de a accesa fonduri europene”, a declarat Oancea.







El spune că un oraș nu se poate dezvolta ca o insulă urbană, iar devenii vor simți avantajele intrării orașului într-o astfel de alianță.







”În primul rând, avem nevoie de interconectivitate, de reţele de drumuri, de căi ferate. Fiind interconectate aceste localități şi Deva are aceasta oportunitate prin culoarul pan-european al autostrăzii, prin linia ferată de mare viteză, suntem alături de celelalte oraşe mari şi împreună putem să ne dezvoltăm. Sunt facilităţi care ţin de timpii de deplasare. Nu mai discutăm de distanţa în kilometri, ci de distanţa în timp. Or toate aceste lucruri impun şi Deva în aceste proiecte, iar cetăţenii pot beneficia”, a afirmat Oancea.







El a mai spus că şi oraşele Reșiţa şi Târgu Jiu doresc să se înscrie în Alianţa Vestului.











"Se vorbeşte foarte insistent de extinderea Alianţei Vestului. Iniţial, am constituit Patrulaterala Vestului, pentru că am vrut să fie clar că e o structură închisă. Văzând cât de mare a fost interesul pentru această asociere, am decis să venim cu un nume care arată că suntem în faţa unei structuri deschise. Sunt deja multe oraşe care şi-au anunţat interesul de a intra în alianţă. Cu tot respectul pentru toate orașele din România, pentru primari, eu am rugămintea să se înţeleagă un lucru - dacă acum ne-am înmulţi în asociaţie, peste noapte, pripit, am compromite această idee, pentru că lumea vrea să vadă rezultate concrete cât mai repede", a afirmat Robu, într-o conferință de presă.





El a făcut un sondaj pe Facebook legat de oportunitatea înființării acestei asociații, iar 97% dintre oameni au spus că este o mişcare foarte bună. Primarul Timișoarei afirmă că, dincolo de toate principiile frumoase pe care le are asociația, toți acești oameni au așteptări, iar dacă aşteptările nu sunt onorate, lumea va fi dezamăgită.





"Se va ajunge la concluzia: încă o formă fără fond, încă o aşteptare înşelată. Am face rău comunităţilor noastre. Trebuie să o luăm pas cu pas, vom fi deschişi, stăm de vorbă, însă trebuie să se înţeleagă că abordarea raţională este una foarte moderată în ideea celor spuse mai devreme. M-au căutat şi primari din PSD", a declarat Nicolae Robu.