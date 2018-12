Iohannis, la ședința CSM: Am avut un an dificil, cu multe cumpene pentru justiția din România. Vă asigur de sprijinul meu necondiționat / Ministrul justiției înțeleg că are altă treabă

Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la bilanțul CSM că sistemul judiciar din România s-a confruntat cu multe cumpene, având în vedere modificarea legilor justiției și a legislației penale, el asigurându-i pe magistrați de sprijinul său pentru consolidarea independenței justiției, un rol important revenind chiar consiliului. Iohannis a remarcat absența de la ședință a unuia dintre promotorii acestor controversate legi, ministrul Justiției, Tudorel Toader.







”Am avut un an dificil cu multe cumpene pentru sistemul judiciar din România, care din păcate sunt departe de a se fi epuizat. CSM-ului îi va reveni o misiune extrem de importantă, aceea de afirmare a rolului constituțional de garant al independenței justiției. (...) CSM a reușit să acționeze cu echidistanță față de actorii implicați. Izolarea și divizarea corpului magistraților nu duc la nimic productiv. CSM poate și trebuie să promoveze o viziune unitară și să fie chiar el un exemplu. Legislația penală și legile justiției modificate au fost contestate atât in interiorul sistemului, cât și de societatea civilă și partenerii externi. Forma finală a făcut obiectul unor opinii critice ale Comisiei, iar Parlamentul European a votat o rezoluție împotriva guvernului. Guvernul are noi condiționalități. Sunt premise mai mult decât îngrijorătoare. Aceste legi făcute strâmb au fost modificate imediat după promulgare”, a spus Iohannis.







Președintele le-a transmis magistraților că pot conta în continuare pe sprijinul său, completând că CSM trebuie să fie și un partener de dialog pentru parlamentari, în procesul de legiferare.







”În 2018, românii v-au fost alături în apărarea independenței justiției și veți avea, cu siguranță, și în viitor un aliat în fiecare cetățean care își dorește un viitor mai bun, un viitor la baza căruia nu poate sta nimic altceva decât o justiție independentă, dreaptă și eficientă. Justiția independentă este cea mai importantă împotriva arbitrariului puterii, iar CSM să acționeze împotriva atacurilor la adresa magistraților, indiferent de unde vin. Eu voi face tot ce depinde de mine ca România să nu se întoarcă în timp și vă asigur de sprijinul meu necondiționat pentru a garanta independența justiției”, a mai spus el.







Șeful statului a comentat ironic absența de la ședință a ministrului Justiției, Tudorel Toader.







"Ministrul Justiției înțeleg că are altă treabă decât să ne onoreze bilanțul, principalul promotor al acestor proiecte (de modificare a legilor justiției -n.r.) este membru de drept al CSM și are obligația să fie cel dintâi care respectă aceste principii", a spus președintele.