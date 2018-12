Colecție de haine mamă-copil, lansată de Elena Băsescu

Elena Băsescu explică, într-o postare pe Facebook, că ideea unei colecții de haine asortate mamă - copii s-a conturat încă de pe vremea când se pregătea de botezul Sofiei, fetița ei cea mai mare. "Mi-am dorit să mă asortez cu Sofia, iar, la botezul Anastasiei, Sofia a fost cea care și-a dorit < >".





Fiica cea mică a fostului președinte mai spune că oportunitatea acestui proiect a apărut în urma unei discuții cu creatoarea de modă Iulia Bălan.







"Ea își dorea să facă pasul următor: să realizeze hăinuțe pentru copii. Eu îmi doream o colecție personalizată pentru mine și copiii mei, însă era greu de pus în practică de una singură. Așa a luat naștere proiectul <<Elena Băsescu & Kids by Iulia Bălan>>", afirmă Elena Băsescu.



Colecția pe care a lansat-o este dedicată ocaziilor speciale din sezonul rece, Elena Băsescu spunând că sunt modele confortabile și ușor de purtat de către copii.







Elena Băsescu are trei copii - Sofia, în vârstă de cinci ani, Traian, care are aproape 4 ani, și Anastasia, născută în luna iunie a acestui an.