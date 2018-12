Atac armat la Strasbourg: Eurodeputați români blocați în Parlamentul European din cauza atacului armat

Mai mulți europarlamentari români sunt blocați în clădirea Parlamentului European din Strasbourg din cauza atacului armat de marți seara. Printre aceștia se numără Cristian Preda, Ioan Mircea Pașcu și Victor Boștinaru.

”Am fost informați acum circa o oră că sunt împușcături în centrul Strasbourgului. Nu am avut mai multe detalii. Eu trebuia să mă întâlnesc cu Maia Sandu și Andfrei Năstase, cei doi lideri din Republica Moldova. Am încercat să plec de la Parlament pentru a mă vedea cu ei în centru și m-au sunat și mi-au spus că sunt în centru, că au văzut pe cineva împușcat. Acum sunt adăpostiți într-o clădire, sunt OK amândoi. Noi la Parlament suntem cu toții blocați cu consemnul poliției să nu părăsim incinta. Nimeni nu poate să iasă sau să intre, pentru că poliția trebuie să lămurească situația. Înțeleg că sunt victime, am auzit diverse relatări, dar nu am informații pe tema asta”, a declarat pentru Mediafax europarlamentarul Cristian Preda.

La rândul ei, eurodeputatul Maria Grapini a spus că se află în mașina Parlamentului European care se deplasează spre hotel.

"Împușcături în centrul Strasburgului. Parlamentul European a fost închis; nu intră și nu iese nimeni. În interior continuă ședințele. Eu sunt în plen și voi vorbi imediat în dezbaterea despre buget", scrie Siegfried Muresan pe Facebook.



Ea a mai precizat că în clădirea Parlamentului European se află mai mulți europarlamentari români, printre care Ioan Mircea Pașcu și Victor Boștinaru.

Cel puţin o persoană a fost ucisă, iar alte şase au fost rănite în atacul armat produs marţi seară în centrul oraşului Strasbourg, a anunţat Poliţia franceză.

Sute de agenţi de poliţie, jandarmi şi militari au fost mobilizaţi în centrul oraşului Strasbourg.