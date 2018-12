Eugen Teodorovici: Nu am fost în vacanță în Cuba / Despre escala în Moscova: Asta a fost ruta / Și un milion dacă ar fi costat biletele, era un preț mic

Explicațiile sale vin după ce Realitatea TV a scris , săptămâna trecută, că, imediat după ce a participat la ceremoniile de la Focșani dedicate Zilei Naționale, Eugen Teodorovici și Sorina Pintea au plecat în Cuba, pe ruta București - Moscova - Havana. Prețul biletelor ar fi fost 15.000 de dolari.„Asta a fost ruta de zbor”, a explicat Teodorovici, la Antena 3. Acesta a spus că a participat la București la parada militară, după care a plecat la Focșani, pentru a reveni ulterior la București.„Am plecat cu ruta de zbor singura posibilă la acel moment”, a argumentat el, precizând că la Havana a stat „câteva ore”, pentru a reveni apoi la Bruxelles.„Am auzit că am plecat fără mandat, am aici documentele cu mine”, inclusiv „raportul aprobat de primul ministru”, a continuat Teodorovici, care spune că, în cadrul vizitei în Cuba, a avut întâlniri cu vicepreședintele țării, cu ministrul Finanțelor și cu ministrul Sănătății.Discuțiile au vizat „datoria istorică a Cubei” și relansarea relațiilor comerciale, precum și chestiuni legate de cooperarea în domeniul medical, potrivit acestuia.„Nu am fost în vacanță. De succesul acestei misiuni va depinde viața copiilor și de PSD-iști, și de PNL-iști, și de USR-iști (...) Toți știau că am fost acolo, și serviciile noastre secrete”, a mai spus Eugen Teodorovici, înainte de a amenința că „astfel de discuții total nefondate pot pune în pericol o discuție la nivel bilateral între două state”.Întrebat despre costul biletelor, Eugen Teodorovici a răspuns: „Și un milion dacă era să coste biletele” având în vedere „efectele pentru piața din România era un preț mic”.Ministrul sănătății, Sorina Pintea, a precizat că „biletele au fost luate în ultima clipă” deoarece „atunci am avut acceptul înalților demnitari (cubanezi) pentru întâlnire” și se punea problema „acum sau la anul”. Potrivit acesteia, „a fost un program infernal”.