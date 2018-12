Primarul Timișoarei: Sunt mulți edili care vor să intre în Alianța Vestului. Să înțeleagă că, dacă acum ne-am înmulţi peste noapte, am face rău comunităților noastre

Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, unul din cei patru semnatari ai "Alianţei Vestului", spune că a fost contactat de mulți edili, inclusiv de la PSD, care vor să se înscrie în această structură. El le transmite, "cu tot respectul", să înțeleagă că astfel ar putea fi compromisă peste noapte ideea acestei asociații: "Am rugămintea să se înţeleagă un lucru - dacă acum ne-am înmulţi în asociaţie, peste noapte, pripit, am compromite această idee, pentru că lumea vrea să vadă rezultate concrete cât mai repede".



"Dacă aşteptările nu sunt onorate, lumea va fi dezamagită"





Robu a declarat, marți, că se vorbește foarte insistent despre extinderea Alianței Vestului și că a fost contactat de mulți primari care vor să intre în această structură, dar ei trebuie să înțeleagă că ideea acestei asociații poate fi compromisă peste noapte dacă nu se va merge pas cu pas.







"Se vorbeşte foarte insistent de extinderea Alianţei Vestului. Iniţial, am constituit Patrulaterala Vestului, pentru că am vrut să fie clar că e o structură închisă. Văzând cât de mare a fost interesul pentru această asociere, am decis să venim cu un nume care arată că suntem în faţa unei structuri deschise. Sunt deja multe oraşe care şi-au anunţat interesul de a intra în alianţă. Cu tot respectul pentru toate orașele din România, pentru primari, eu am rugămintea să se înţeleagă un lucru - dacă acum ne-am înmulţi în asociaţie, peste noapte, pripit, am compromite această idee, pentru că lumea vrea să vadă rezultate concrete cât mai repede", a afirmat Robu, într-o conferință de presă.





El a făcut un sondaj pe Facebook legat de oportunitatea înființării acestei asociații, iar 97% dintre oameni au spus că este o mişcare foarte bună. Primarul Timișoarei afirmă că, dincolo de toate principiile frumoase pe care le are asociația, toți acești oameni au așteptări, iar dacă aşteptările nu sunt onorate, lumea va fi dezamagită.





"Se va ajunge la concluzia: încă o formă fără fond, încă o aşteptare înşelată. Am face rău comunităţilor noastre. Trebuie să o luăm pas cu pas, vom fi deschişi, stăm de vorbă, însă trebuie să se înţeleagă că abordarea raţională este una foarte moderată în ideea celor spuse mai devreme. M-au căutat şi primari din PSD", a declarat Nicolae Robu.







Răspunzând unei întrebări, primarul Timișoarei a afirmat că a fost contactat inclusiv de primari din PSD care vor să se înscrie în Alianța Vestului.







Primarul Timișoarei a comentat și acuzațiile că prin înființarea acestei asociații se încearcă separarea de România. El a spus că, pentru prima dată în istorie, patru din cele mai importante oraşe s-au unit, îşi asumă responsabilităţi foarte mari şi doresc să schimbe ceva, iar speculațiile că se vrea desprinderea de România sunt "prostii fără seamă".







Robu a susținut că toți cei patru primari semnatari ai alianței sunt patrioți, iar tot ce vor face "se va întâmpla în statul unitar România".







"Atâta îi duce mintea pe unii să speculeze, să speculeze, să denatureze realităţile. Și atunci nu te întrebi de ce sunt lipsiţi de performanţă. Sunt lipsiți de performanță pentru că nu înţeleg anumite lucruri. E un demers curat, firesc pentru vremurile pe care le trăim", a mai declarat Nicolae Robu.







El a mai spus că alianța va face lobby pe lângă Guvern, pentru că o parte din obiective țin de Guvern și nu trebuie să mai treacă încă 30 de ani până să se înfăptuiască.







"Nu suntem de acord ca banii noștri să fie daţi pentru încurajarea nemuncii"





"Noi dorim normalitatea în România. Nu e firesc să ni se ia aproape toţi banii. Înţelegem foarte bine principiul coeziunii, de care şi noi beneficiem la nivelul Uniunii Europene. (...) Nu dorim ca toţi banii noştri să rămână la noi. Eu pot să spun asta, pentru că înţelegm că o cotă parte trebuie să meargă la bugetul centralizat al ţării şi să servească unor domenii precum apărare, sănătate, dar şi pentru ridicarea zonelor mai puţin dezvoltate ale ţării. Nu ne dorim o Românie dezechilibrată. (...) Suntem de acord că trebuie susţinute şi zonele mai rămase în urmă. Cu ce nu putem însă fi de acord e ca banii noştri, în loc să fie folosiţi pentru ridicarea zonelor mai puţin dezvoltate ale țării, să fie daţi pentru încurajarea nemuncii. Cu asta nu putem fi de acord", a mai spus Robu, vorbind despre numărul mare de asistați social din alte județe.





Alianța Vestului, un parteneriat lansat în weekend de primarii PNL din Timișoara, Cluj-Napoca, Arad și Oradea, a stârnit dezbateri, laude, dorințe de raliere, dar și polemici, unii mergând inclusiv până la acuzația de intenție de „rupere a României”.