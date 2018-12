Șeful CJ Arad, după ce s-a "legat" în fața mitropolitului să reabiliteze două case emblematice: Ne-a cerut să ne implicăm / Noi facem asta, dar sunt piedici, iar mitropolitul nu știe procedurile

La finalul slujbei de sfințire a picturii din Catedrala Arhiepiscopală “Sfânta Treime” din Arad, Mitropolitul Banatului, IPS Ioan Selejan, i-a cerut șefului Consiliului Județean Arad să salveze cele două case emblematice pentru Marea Unire de la 1918 - casa în care s-a născut Vasile Goldiș, aflată în satul cu același nume, din comuna Beliu, și casa lui Ștefan Cicio Pop, din centrul orașului Arad. Mitropolitul Banatului i-a chemat pe reprezentanții autorităților locale prezenți la slujbă să vină în fața altarului, iar președintelului Consiliului Județean Arad i-a cerut să facă un legământ. “Vă legați astăzi să rezolvăm cele două case, domnule președinte?”, a spus mitropolitul Banatului, iar Iustin Cionca a răspuns “Ne legăm”.







Șeful CJ Arad, liberalul Iustin Cioca, spune că "legământul" nu trebuie luat în sensul propriu, ci a fost o promisiune de implicare, care oricum era făcută, dar există piedici pentru a o duce la îndeplinire.







"Nu a fost un jurământ. Ne-a cerut să ne implicăm. Noi ne-am implicat de anul trecut, am făcut o adresă către Ministerul Culturii prin care am cerut fonduri, având în vedere că este an Centenar, ca să răscumpărăm de la moștenitori casele Vasile Goldiș și Ștefan Cicio Pop. Nu am primit nici măcar un răspuns. Mitropolitul ne-a cerut să ne implicăm, să vorbim cu moștenitorii și să răscumpărăm casele. Vă dați seama, te pune în fața Bisericii să spui dacă vrei sau nu vrei să cumperi clădiri. Eu nu pot să încalc legea și să le cumpăr cum vreau. Noi chiar vrem să le cumpărăm, ca să fie în proprietatea județului sau a orașului ca să putem avea grijă de ele, dar sunt niște legi în țara asta", a declarat pentru HotNews șeful CJ Arad.







El spune că la acest moment autoritățile nu pot cumpăra cele două imobile din cauza litigiului între moștenitori, iar mitropolitul Banatului nu știe care sunt procedurile.







Cionca a relatat cum mitropolitul i-a chemat "pe scenă" pe toți politicienii care erau la slujbă, pentru că a crezut că nu se înțeleg între ei, și i-a pus să promită că își dau "silința" să cumpere cele două case.





"Eu nu am făcut niciun legământ, m-a întrebat dacă ne asumăm să le cumpărărm și asta i-am și spus pe scenă, că ne-am asumat, dar mitropolitul nu știe acum care sunt procedurile de cumpărare a unui imobil. Dânsul a crezut că e o neînțelegere între noi, politicienii, și ne-a suit pe toți pe scenă și ne-a pus să promitem că ne dăm silința să cumpărăm. Dar aici nu ține de voința politică. Nu aveam nevoie să promit în fața mitropolitului, sunt piedici de natură juridică . Domnul primar a luat legătura cu moștenitorii, le-a făcut o propunere, însă ei se ceartă între ei, iar până nu se înțeleg nu ai cu cine să negociezi. Cu sau fără angajament, noi vrem să le cumpărăm", a afirmat Iustin Cionca.







"Nu a fost un jurământ, ne-a urcat pe scenă și ne-a pus să promitem. Dacă el ne-a întrebat ne legăm, noi am răspuns așa, că ne legăm", a concluzionat președintele Consiliului Județean Arad.





Proclamația Unirii a fost redactată la Arad de un grup din care făceau parte Vasile Goldiș, Ștefan Cicio-Pop și Ioan Suciu. Potrivit unor istiorici, Marea Adunare Națională de la Alba Iulia a fost gândită, proiectată și realizată la Alba Iulia de către arădeni.