Primăria Timișoara ratează o finanțare europeană de opt milioane de euro pentru tramvaiele "Armonia". Robu: Vom face contestație la Ministerul Dezvoltării

Agenția de Dezvoltare Regională Vest a făcut publică lista cu situația proiectelor depuse în această zonă a țării pe Programul Operațional Regional 2014 – 2020. Proiectul "Servicii de reparație generală cu reconstrucție și modernizare a vagoanelor de tramvai GT4" depus de Primăria Timișoara în luna octombrie apare "respins".







Primăria Timișoara se aștepta să primească aproximativ opt milioane de euro fonduri europene pentru cele 16 tramvaie "Armonia" modernizate din bugetul local. Municipalitatea intenționa ca banii să fie folosiți pentru realizarea podurilor Jiul și ILSA, unde lucrările ar trebui să înceapă anul viitor, potrivit presei locale.







Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, spune că proiectul a fost respins pentru că a fost decalat termenul pană la finele anului.







"Aveam motive temeinice să avem un termen de finalizare a proiectului ulterior termenului de depunere a cererii de finanțare. Cei de la ADR spun că nu este eligibil din motivul pe care l-am menționat. Nu e nimic pe fond, doar că timing-ul proiectului nostru, făcut înainte de a ști de finanțarea europeană, nu a fost potrivit. Noi am făcut proiectul acesta fără gânduri la fonduri europene, doar că, dacă era o oportunitate, de ce să nu profităm de ea", a declarat pentru opiniatimisoarei.ro primarul Nicolae Robu.







El afirmă că totul e o chestiune de interpretare și că va depune contestație la Ministerului Dezvoltării.







"Noi o să depunem contestație. Vom cere Ministerului Dezvoltării să analizeze, pentru că noi considerăm că e păcat să nu vina bani în țară și pe această axă. Sunt mari probleme în toată țara, că așa-i făcut ghidul, încât să fie foarte greu să obții fonduri. Noi cererea am depus-o în timp util, doar că cei de la ADR spun că am prelungit termenul doar că să ne încadram. Or noi am prelungit, cu acordul părților, doar pentru că au fost foarte mulți bani de plătit și nu-i aveam. A fost un acord între părți. (...) E o chestiune de interpretare", a adăugat Robu.