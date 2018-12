Posesorul celebrelor plăcuţe de înmatriculare anti-PSD vrea să candideze la europarlamentare

Românul stabilit în Suedia care a devenit cunoscut în vară după ce a condus o mașină cu numere de înmatriculare cu numărul "M... PSD" a decis să candideze la alegerile europarlamentare din 2019.

Răzvan Ștefănescu spune că a luat această decizie nemulțumit de calitatea oamenilor care îi reprezintă pe români în faţa Europei și pentru că s-a săturat ca românii să fie mințiți.

"Am luat decizia de a candida independent la alegerile de anul viitor pentru Parlamentul European, asta după multe gândiri şi răzgândiri (...) Vreau ca noi toţi, cei din Diaspora, să fim şi mai uniţi, mai ales acum, când ţara noastră, pe care am fost obligaţi s-o părăsim, trece prin clipe cumplite. Vreau să putem vota liber, fără sabotaje de genul celor din 2014, să ajutăm măcar cu un simplu vot România", a spus Răzvan Ştefănescu, pentru ziaristii.com.

Potrivit legislației, el trebuie să strângă 100.000 de semnături pentru că nu va candida de pe listele unui partid.

Răzvan Ştefănescu, în vârstă de 45 de ani, a intrat în România în 17 iulie, prin Vama Nădlac, cu o maşină cu numere de înmatriculare conţinând un mesaj obscen la adresa PSD.

Mesajul "M... PSD" a devenit în scurt timp viral, iar bărbatul s-a plimbat în întreaga ţară. Timp de zece zile, el a fost oprit în trafic de patru ori de Poliţie, în judeţele Olt, Hunedoara şi Dolj. Ultima dată, poliţiştii l-au oprit în Capitală şi i-au reţinut plăcuţele de înmatriculare şi permisul. Motivul: românul nu avea dreptul să circule cu acele numerele preferenţiale, obţinute în Suedia, pe teritoriul României. Totuşi, a fost nevoie de două săptămâni pentru ca Poliţia să stabilească acest lucru, perioadă în care oficialii de la Bucureşti au corespondat cu autorităţile suedeze.Ulterior, polițiștii au renunțat la acuzații.