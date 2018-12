Adina Florea, respinsă de Iohannis la șefia DNA, va judeca denunțul lui Sebastian Ghiță împotriva Codruței Kovesi

Adina Florea, propusă de ministrul Tudorel Toader la șefia DNA și respinsă de președintele Klaus Iohannis, este procurorul de la Secția de anchetă a magistraților desemnat să se ocupe de reclamația depusă de omul de afaceri Sebastian Ghiță împotriva Laurei Codruța Kovesi. Ghiță susține că fosta șefă a DNA i-ar fi cerut să plătească avionul pentru aducerea lui Nicolae Popa din Indonezia.





Adina Florea a confirmat, luni, pentru Mediafax, că ea este procurorul din cadrul Secției de anchetă a magistraților desemnat să se ocupe de denunțul depus de omul de afaceri Sebastian Ghiță contra Laurei Codruța Kovesi.

Sebastian Ghiță a anunțat, duminică, că a reclamat-o la Secția pentru anchetarea magistraților pe Codruța Kovesi, fost procuror-șef DNA, pentru constituire de grup infracțional organizat. Afaceristul susține că Laura Codruța Kovesi i-ar fi cerut să plătească avionul pentru aducerea lui Nicolae Popa. Acesta a mai spus că are martori, dar și o factură ca dovadă în acest sens.

Potrivit lui Sebastian Ghiţă, factura prin care a fost plătit avionul a ieşit la iveală de curând, documentele fiind descoperite printr-un control al Antifraudei.

”Săptămâna trecută am aflat faptul că există un raport al Antifraudei de care n-am știut. La momentul acela nu am avut factura, ci doar am menționat-o. Acea firmă a fost obligată să scoată acea factură de la cheltuieli și acel control de la Antifraudă a făcut un raport în care a rămas menționat numărul facturii, data, suma și beneficiarul. Și atunci dintr-o dată am avut dovada”, a spus Ghiță la Antena 3.

Ghiță a povestit că Negulescu, la momentul percheziției la firmă, a sustras acest document, fiind singurul pe care l-a luat.

Fostul deputat a declarat că a făcut denunţul împotriva Laurei Kovesi la începutul săptămânii. Omul de afaceri a mai anunțat că deja se fac audieri în această cauză.

Ghiță a mai spus, pe fondul acelorași acuzații, că Laura Codruța Kovesi are un stil ”nazist” de a face lucrurile și că a vorbit direct cu el despre banii pentru acea cursă. ”Am dat bani pentru că mi-a cerut doamna Kovesi. La acel moment nu am perceput-o ca pe o chestiune așa cum este, adică o mită, dar după standardele dânsei, a fost mită. Era procurorul general. Kovesi, mai în glumă, mai în serios, îți spunea și ce avantaje aveai și ce rele poți păți dacă o contrazici. Nu de puține ori amenința. Kovesi a cerut-o personal. Cererea a fost a dânsei, viza interesul său personal. Kovesi are un stil de a face lucrurile... nazist, extrem de dur, era procuror general al României”, a spus Ghiță.

Potrivit acestuia, există persoane care pot depune mărturii, unele sunt cunoscute, altele nu, dar mai multe persoane din statul român știau de plată.

La începutul anului trecut, Sebastian Ghiță anunța că aducerea lui Nicolae Popa din Indonezia s-a făcut cu un avion plătit de o firmă privată. “O firmă de construcţii din Ploieşti, care a primit bani de la Asesoft, a fost cea care a plătit avionul pentru aducerea lui Nicolae Popa, fostul director FNI, din Indonezia. O firmă privată, la cererea statului român şi a doamnei Kovesi, a plătit 200.000 de euro pentru a fi adus cel care a falimentat FNI şi aş vrea să o întreb pe Kovesi: Ce operaţiune e asta? Suntem vinovaţi de spălare de bani? E doar dânsa? Doar eu? Am trimis noi poliţişti în Indonezia?”, susţinea la acea vreme afaceristul.





Ulterior, Nicolae Popa, fostul director FNI, a declarat că a fost adus în ţară cu un avion privat care plecase spre Jakarta gol.





Nicolae Popa a fost condamnat în lipsă, în anul 2000, la 15 ani de închisoare, pentru fraudă, iar în anul 2006, alături de Ioana Maria Vlas, în legătură cu prăbuşirea Fondului Naţional de Investiţii, în urma căreia mai mult de 100.000 de români şi-au pierdut banii investiţi, iar statul român, care garantase, a fost obligat să plătească circa o sută de milioane de euro compensaţii. Popa a fost adus în ţară, din Jakarta, în anul 2011.