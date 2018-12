VIDEO Primarii din Cluj-Napoca, Arad, Oradea și Timișoara au lansat Alianța Vestului ca să atragă direct banii europeni. Boc: Nu are nicio legătură cu proiecte separatiste

Primarul Nicolae Robu, gazda evenimentului, a declarat că la baza platformei stă Declarația de la Alba Iulia. ”Am lansat Alianța Vestului între Timișoara, Cluj-Napoca, Arad și Oradea, inițiativă menită să ne permită să facem mai mult decât am făcut până acum, să fim mai performanți, să ieșim din tiparele pe care statutul nostru de primar ni le conferă la nivel teritorial, strict pe raza unităților unde ne-am asumat responsabilități. La baza platformei noastre stă Declarația de la Alba Iulia, promovăm câteva principii cum ar fi al dezvoltării comunităților. Obiective comune pe care le asumăm sunt accelerarea proiectului Autostrăzii Transilvania, susținerea Autostrăzii Timișoara – Belgrad, dezvoltarea unui tren de mare viteză între cele patru orașe, finalizarea centurilor, dezvoltarea aeroporturilor, a unei rețele de transport public intraregional și interregional, creșterea mobilității ecologice prin proiecte de tramvai, troliebuz, metrou metropolitan, sprijinirea parteneriatului public privat prin proiecte de infrastructură”, a spus Robu.Potrivit acestuia, Alianța Vestului rămâne deschisă, dar nu ”de-a valma”, pentru a putea rămâne concentrată pe obiective concrete.Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat, la rândul său, că inițiativa nu are niciun fel de legătură cu vreun proiect de separatism teritorial și nu dorește să pună sub semnul întrebării statul național unitar român.”Nu este îndreptată împotriva guvernării de la București, ci să avem o Românie mai bogată, își propune să aibă locuri bogate în România. Are la bază principiul subsidiarității astfel ca decizia să fie luată de autoritatea cea mai apropiată de cetățeni. (...) Discutăm cu UE și partenerii naționali pentru a beneficia de fondurile UE. Regiunile noastre au avantaje competive cum ar fi inovare, resurse umane și creativitatea umane, de ce să nu le fructificăm? Platfoma permite un contact direct cu Bruxelles-ul, ceea ce nu era permis până acum, deoarece România nu a făcut regionalizarea, și deschide posibilitatea de a accesa fonduri europene direct de la Bruxelles”, a spus Boc.Edilul din Arad, Gheorghe Falcă, a spus că Alianța dorește să transmită un mesaj de responsabilitate și de stabilitate.Și primarul din Oradea, Ilie Bolojan, a explicat că Alianța este un parteneriat între orașe cu scopul de uni forțele și energiile astfel încât cele patru localități să fie mai prospere și să poată acționa în comun pentru a fi mai atractive pentru fonduri europene. ”Obiectivul este să constituim o asociație de dezvoltare inter-regională, să fie un partener al Guvernului și CE, să fim un baraj pentru emigrarea românilor în Europa, iar dezvoltarea și investițiile să fie un factor de atracție pentru ca cei care caută un viitor mai bun să îl găsească în România. Tot ce funcționează bine într-un oraș să fie preluat de celelalte orașe”, a spus Bolojan.