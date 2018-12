VIDEO Maşini cu număr românesc, ridicate în Italia de către poliţie, ca urmare a schimbării Codului Rutier

Corespondență din Roma

“Atenţie, este un echipaj de poliţie lângă Piazza Sempione, controlează maşinile cu număr românesc!”- pe reţelele de socializare curg în ritm alert sute de mesaje ale românilor din Italia, care circulă cu maşini înmatriculate în România.







Pe 4 decembrie, a intrat în vigoare „Decretul cu privire la siguranţă”, care poartă numele vicepremierului Matteo Salvini.







În decret sunt introduse schimbări ale Codului Rutier Italian (articolul 93), prin care se limitează drastic circulaţia maşinilor înmatriculate în străinătate de către şoferii care au reşedinţa în Italia de cel puţin 60 de zile. Mai precis, după cum informează Ambasada României în Italia, se interzice „persoanelor care au rezidența în Italia de mai mult de șaizeci de zile să circule cu un vehicul înmatriculat în străinătate. Sunt exceptate de la această interdicție anumite cazuri de concesiune în leasing, închiriere sau în comodat”.





Un exemplu: într-un video obţinut de Hotnews.ro, înregistrat pe 7 decembrie, se poate vedea un vehicul cu număr românesc, oprit şi confiscat de un echipaj de la poliţia rutieră. Romulus Flonţas, cel care a filmat episodul, ne-a spus: „S-a întâmplat ieri (7decembrie, n.r.) la Santa Palomba, lângă Roma. Era o maşină cu număr de Bucureşti, poliţia a oprit maşina şi încărcat-o pe platformă”.













Şofer român amendat: „Am plătit pe loc 498 de euro”

„Pe 7 decembrie am fost oprit pe autostradă, mi-au verificat actele şi mi-au spus că nu mai am voie să circul cu maşina”, ne-a declarat Marian Iancu, român care locuieşte lângă Bologna. „Am plătit pe loc amenda de 498 de euro, voiau să cheme o platformă pentru a duce maşina la un depozit. Avem copilul cu febră, iniţial mi-au spus să chem o salvare, apoi mi-au dat voie să plec cu maşina, scriind în procesul verbal că o pot conduce doar până acasă, pe motiv de urgenţă. Eu nu am ştiut nimic de această lege, am fost cu procesul verbal la carabinieri, nici ei nu ştiau până la acel moment. Am un prieten căruia i-a fost confiscată maşina şi care a luat amenda chiar pe 4 decembrie (data intrării în vigoare a legii, n.r.) la ore 12:00”.

Amendă între 712 şi 2848 de euro, pericol de confiscare a maşinii

Ce riscă automobiliştii români? „Pentru cazurile de încălcare a interdicției de circulație a vehiculului înmatriculat în străinătate, amenzile administrative variază între 712 și 2.848 euro. Autoritatea Rutieră italiană (Ufficio Motorizzazione Civile) dispune interdicția de circulație pentru vehiculul în cauză, care este sechestrat. În cazul în care, după 180 de zile de la data infracțiunii, nu au fost îndeplinite formalitățile pentru înmatricularea vehiculului în Italia, vehiculul este confiscat”, informează Ambasada României.

Care sunt condițiile în care un român mai poate circula cu o mașină cu număr românesc?

„Articolul 132 al Codului Rutier italian prevede că vehiculul înmatriculat în străinătate, pentru care au fost îndeplinite formalitățile vamale și cele prevăzute de articolul 53 Cod Rutier, poate circula în Italia timp de un an pe baza certificatului de înmatriculare din statul de origine, cu îndeplinirea tuturor obligațiilor vamale și plata taxelor de vânzare-cumpărare. După încheierea perioadei de un an, titularul vehiculului trebuie să solicite autorităților italiene competente o foaie de parcurs și înregistrarea vehiculului pentru a putea părăsi teritoriul italian”.





Protestele românilor

Mulţi conaţionali au protestat, pe reţelele de socializare, faţă de noile prevederi ale legii, considerate discriminatorii la adresa străinilor, în special români, din Peninsulă. Însă părerile sunt împărţite. La un sondaj ad hoc lansat de Hotnews.ro printre 40 de români din Italia, circa 60% au fost de acord cu noile modificări ale legii, în timp de 40% s-au declarat împotrivă.





„Dacă noi românii suntem cetățeni europeni, atunci cu ce ne ajută Comunitatea Europeană dacă noi nu putem circula cu mașinile înregistrate în România pe teritoriul altor state europene?”, întreabă Ionică Pop.

„Modificarea legii deschide calea către abuzuri”

Avocat italian: „E o modificare foarte, foarte restrictivă”

Am discutat cu avocatul italian Giuseppe Zangaro în legătură cu noile modificări. L-am întrebat ce trebuie să facă un cetăţean român, care circulă în Italia cu maşina înmatriculată în ţară. „Sunt două cazuri. Dacă şoferul e proprietarul maşinii, rezident în Italia, are un an de zile pentru a alege între două variante: prima e să înmatriculeze maşina în Italia, mergând la Autoritatea competentă (Motorizazzione) sau printr-o agenţie care se ocupă de aceste operaţiuni. A doua variantă este să părăsească teritoriul naţional: atunci trebuie să predea plăcile de înmatriculare ale maşinii, să obţină o foaie de plecare (foglio di via) tot la Autoritatea Rutieră (Motorizazzione), cu care poate circula până în ţara de destinaţie, unde îi vor fi date înapoi numerele de înmatriculare. Dacă nu e proprietarul maşinii, respectiv are maşina închiriată, în leasing sau dată spre folosire de proprietar (comodato d’uso), atunci termenul limită pentru a respecta legea se reduce la 60 de zile, variantele rămânând cele de mai sus”.





Ce trebuie să facă un şofer român căruia i s-au aplicat sancţiunile?



„Trebuie să plătească amenda, plus cheltuielile legate de ţinerea maşinii în depozit şi în 180 de zile trebuie să-şi reglementeze situaţia”.







Potrivit avocatului italian, „e vorba de o lege foarte, foarte restrictivă, care îi vizează mai ales pe cei care au maşina cu contract de folosire şi trebuie să-şi rezolve poziţia administrativă în 60 de zile. Înainte, legea era mult mai permisivă dar acum s-a trecut de la o extremă la alta. Explicaţia ar fi legată de regimul de asigurări: în caz de accidente e dificil să fie reperate datele utile pentru recuperarea daunelor, însă poate fi şi o explicaţie cu finalitate electorală”.





Hotnews.ro a luat legătura cu comandamentul Poliţiei Rutiere, prin Ministerul de Interne, cerând o statistică cu privire la numărul de amenzi şi maşini puse sub sechestru, dar datele solicitate nu au fost primite până la data publicării articolului.









În multe regiuni din Italia s-au înregistrat deja cazuri de maşini cu număr românesc confiscate, iar şoferii au primit amenzi de cel puţin 500 de euro (dacă plata se face pe loc). Potrivit poliţiei, au avut loc ample operaţiuni de control şi s-au depistat numeroase în regiunile Lazio, Emilia Romagna, Toscana, când maşinile cu număr românesc au fost confiscate.De asemenea, mai pot circula automobilele în leasing sau şoferii care prezintă un contract de „comodat” gratuit de la o firmă.Eugen Terteleac, preşedintele Asociaţiei Românilor din Italia, critică dur modificarea: „În 2010, printr-o colaborare la o investigaţie jurnalistică, am descoperit că românii plăteau cu circa 20% mai mult la asigurările din Italia, faţă de italieni. Noi am semnalat acea discriminare la nivel european. Legislatorul italian trebuia să rezolve mai întâi acea problemă, avem impresia că noua lege protejează mai degrabă interesele companiilor de asigurări. De asemenea, nu pot să accept o lege care poate duce la comportamente discriminatorii: cred că ar fi fost necesară o abordare diferită. Aşa, se deschide calea către abuzuri, pentru cine are resentimente faţă de români. În acest moment, noi, ca Asociaţie, ne consultăm cu experţi în materie, pentru a verifica dacă legea e constituţională. Am şi eu o maşină înmatriculată în România, momentan nu mai circul cu ea”, ne-a declarat Eugen Terteleac.Avocatul confirmă că pedepsele aplicate sunt severe: „începând de la 712 euro, împreună cu oprirea automobilului cu finalitate de confiscare în 180 de zile. Dacă nu sunt îndeplinite formalităţile de înmatriculare în Italia sau nu se obţine foaie de plecare din Italia, automobilul va fi confiscat de stat. Legea se aplică evident şi maşinilor care sunt parcate pe strada publică”.Unele aspecte ale legii sunt însă neclare, de aceea, spune avocatul italian, „va trebui să aşteptăm să vedem cum se va aplica, dacă normativa va fi interpretată în sens restrictiv sau permisiv, însă e nevoie să treacă puţin timp”.