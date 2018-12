VIDEO Home Alone nu este cel mai popular film de Crăciun. Care este topul preferințelor la americani

Home alone





Potrivit unui sondaj, 83% dintre cei intervievați au optat pentru acest film. În top mai figurează, desenul animat A Charlie Brown Christmas (81%), How the Grinch Stole Christmas (80%) și abia pe locul patru se află Home Alone (78%).











Rudolph, care este difuzat de ani de zile, a înregistrat recent o audiență de 8,14 milioane de telespectatori pe CBS, iar în 2017, 8,07 milioane. Potrivit studiului, 68% dintre americani îl asociază pe renul Rudolph cu animalul simbol al sărbătorii Crăciunului.















O controversă este legată de prezența în topul filmelor de Cărciun a producției Die Hard. doar 25% dintre respondenți îl asociază cu sărbătorile, în timp ce 62% spun că nu are nicio legătură cu acestea. Sondajul invocat a fost realizat pe un eșantion de 2.200 de adulți, în perioada 15-18 noiembrie de Morning Consult Poll.















Nostalgia joacă un rol important atunci când americanii aleg filmele pe care le vizionează în perioada Crăciunului, astfel încât 65% dintre ei spun că, cel mai probabil, vor alege un clasic al genului.