Pe Kamil Demirkaya, jurnalistul turc pentru care regimul Erdogan a trimis cerere de extrădare la București, l-am găsit în locuința sa din București. Este obosit după două zile de mers prin tribunale și de încercat să convingă autoritățile că este nevinovat. „Sunt puțin confuz și speriat, dar consider că România este o țară democratică, este o țară sigură și că are legi. Consider că România nu va da curs extrădării mele”, spune jurnalistul turc Kamil Demirkaya, directorul Zaman România, într-un interviu pentru HotNews.ro.













Kamil Demirkaya consideră că dosarul lui pentru extrădarea în Turcia nu conține niciun document care să arate că el a făcut ceva ilegal. E un dosar fără dovezi.

„Mă aștept ca autoritățile române să respecte legile, să respecte democrația, să fie justiție și să urmeze această cale. Să nu fie expatriere dacă nu consideră că este necesar. Dacă ar fi justiție în Turcia, de ce nu aș vrea să merg în Turcia? Nu m-ar împiedica nimic, dar nefiind justiție și oamenii fiind persecutați pentru că nu există justiție, în situația de față nu aș vrea să merg în Turcia pentru că știu că nu există justiție. De ce să merg să fiu reținut? Pentru că nu am nicio vină”, mai spune jurnalistul.







”Bineînțeles că Regimul Erdogan se va termina, dar nu știu exact să vă spun când se va termina pentru că în Turcia nu mai există democrație și justiție. Nu mai există presă liberă, pentru că televiziunea și ziarele au fost închise. Populația nu știe ce se întâmplă mai exact în Turcia. Iar toată lumea ascultă acea propagandă doar dintr-o parte”, a spus Kamil Demirkaya.









Citește și:



”Judecătorul mi-a arătat dosarul. Ceea ce mi-a spus judecătorul este că dosarul conține un document al bancii Asia. Fondatorul acestei bănci este unul din simpatizanții lui Gulen. La deschiderea acestei bănci a fost chiar Erdogan. Iar banca era legală. Eu aveam un cont în acea bancă. Sunt judecat pentru că aveam un cont în acea bancă. În al doilea rând, există o aplicație pe internet ca Whatsapp și Viber. Sunt judecat și pentru că cei care sunt simpatizanți ai mișcării Gulen folosesc acea aplicație. Am spus asta și la tribunal: este o acuzație foarte vagă și nu există niciun document care să mă acuze că am făcut ceva ilegal. Sau că am comis o infracțiune”, a spus Kamil Demirkaya.Jurnalistul turc trăiește de doi ani în România. La început a trăit în Constanța, iar din iunie anul acesta s-a mutat în București.„Noi am decis să rămânem în România pentru că e o țară sigură. Din acest motiv am decis să rămânem aici. Aici mă simt confortabil. Scopul Turciei este de a mă repatria, de a mă extrăda. Sunt ferm convins că România nu mă va trimite înapoi în țara mea, pentru că aici este democrație și sunt legi. Dar dacă mă întorc în Turcia, sigur mă va închide. Avem foarte multe exemple de felul acesta”, mai arată Kamil Demirkaya.Jurnalistul spune că are încredere în România și că vrea să aibă în continuare încredere. Dă exemple de țări vecine României, precum Republica Moldova sau Ucraina, unde au avut loc extrădări în ultima perioadă, dar spune că aceste extrădări se întâmplă în țările mai puțin democratice.Kamil Demirkaya îi consideră pe români foarte deschiși și primitori și le mulțumește celor care au semnat petiția Solidaritate cu jurnalistul turc Kamil Demirkaya! . Într-o singură zi aproape 4.000 de români au semnat petiția online.„Toți românii care au semnat petiția pentru susținerea mea sunt oameni și gândesc în acest mod, cred că ei sunt foarte empatici cu oamenii care nu sunt vinovați și se pun în situația mea și le transmit mulțumiri celor care mă susțin și care consideră că în România există justiție”, a spus jurnalistul.Kamil Demirkaya se teme pentru familia lui, în cazul în care lui i se va întâmpla ceva.„Dacă se va aproba cererea de extrădare, cu siguranță voi fi reținut, familia se va destrăma. Familia nu va reuși ajungă niciodată în Turcia. Le va fi frică. Ce se va întâmpla cu familia mea? Dacă vor merge în Turcia, vor avea aceeași situație ca și a mea”, a spus jurnalistul.Este convins că regimul represiv din Turcia își va găsi sfârșitul într-o bună zi.Reamintim că ministerul de justiţie din Turcia a făcut cerere de extrădare petru jurnalistul Kamil Demirkaya care conduce în România ziarul Zaman.Pe numele jurnalistului, acuzat că este membru al mişcării Gulen, există un mandat de arestare care ar fi fost emis de procuratura din Antalya la ordinul preşedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, potrivit Zaman România. Jurnalistul a fost audiat, miercuri, la Parchetul Curții de Apel București. Însă, instanța a amânat cauza pentru 14 decembrie, până atunci urmând să fie traduse din limba turcă mai multe documente necesare dosarului.