[P] VIDEO INTERVIU Instant Factoring, solutia prin care micii antreprenori pot avea acces rapid la cash. Elisa Rusu, CEO: Am plasat în piață peste 2,5 milioane de euro de la începutul activității /Sperăm ca în primul trimestru din anul următor să avem o sucursală și în Croația

: Instant Factoring este o companie Fintech care, în spate, este un IFN, o instituție financiară non-bancară. Pentru cei care nu sunt foarte familiarizați cu termenul Fintech, am să explic foarte pe scurt: Fintech înseamnă îmbinarea tehnologiei cu zona de finanțare. Practic, ideea ne-a venit nouă, asociaților care am lucrat în sistem și am văzut foarte multe companii mici, non-bancabile, care plecau afară pe ușa jucătorilor clasici din această zonă, refuzați de sistem și nu din cauza faptului că financiarele lor ar fi fost foarte proaste și nu se încadrau în anumite șabloane, ci de cele mai multe ori pentru că sumele cerute de ei erau foarte mici și nu se justificau în randamentul, în profitul jucătorilor tradiționali din piață pe zona de finanțare. De ce? Pentru că jucătorii tradiționali folosesc foarte mult munca umană și atunci în momentul în care vei procesa cereri mici, de 1000-2000 euro/cerere va fi nevoie de câteva mii de astfel de cereri astfel încât o instituție de genul să ajungă la profitabilitate și probabil să mai angajeze câteva sute de oameni ca să poată face față să le proceseze. Și atunci ne-am gândit, dacă tot trăim într-o eră a tehnologiei, de ce să nu ne folosim de tehnologie, astfel încât să înlocuim munca umană cu inteligența artificială, să dăm randament procesului și să facem inclusiv companiilor mici o zonă accesibilă pentru finanțare.: Ce aducem în plus este exact faptul că deschidem ușa și pentru micii antreprenori în a avea acces rapid la cash. Până acum ei nu aveau acces la cash din cauza dimensiunilor lor, însă de data aceasta ei sunt focusul pentru o instituție ca noi. Ne diferențiem și prin procesul foarte flexibil și rapid și prin tehnologia inovatoare pe care o aducem și o folosim.Totul este online. Noi nu interacționăm cu clienții, decât poate telefonic, nu trebuie să vină la sediul nostru. Procesul de înregistrare pe platforma noastră, www.instantfactoring.com, este unul foarte simplu, durează circa 3-4 minute crearea unui cont de utilizator, iar pentru crearea acestui cont nu este nevoie decât de câteva date sumare ale companiei (CUI-ul și alte câteva date). După înregistrarea și crearea contului se pot adăuga deja facturile care se doresc a fi finanțate. În timp real, noi vom face analiza și vom da un răspuns, în maxim 2 ore. Noi ne luăm date din tot felul de surse și uneori sursele publice pot fi mai greoaie în a furniza informațiile. După timpul de 2 ore, dacă răspunsul este pozitiv, în maxim câteva ore, clientul nostru va avea și banii în contul companiei. Totul este online, rapid, fără birocrație, fără acte și extrem de simplu.: Costurile variază în funcție de gradul de risc al tranzacției, dar și în funcție de suma solicitată și de termenul până la încasarea și închiderea facturii. Însă, pentru ca oamenii să își poată face o idee aproximativă, este undeva la circa 3% pe luna din valoarea facturii și pentru mai mult ajutor, pe site-ul nostru, avem un simulator, un calculator de preț unde oricine dorește poate vedea aproximativ câți bani va primi în cont în urma unei solicitări la noi.: Practic, în acest moment am pornit doar cu factoringul pentru că factoringul este unul dintre cele mai facile produse de finanțare, însă la începutul anului viitor, mai precis în ianuarie vom da drumul și la zona de micro-creditare. Factoringul este încasarea în avans a unei facturi pe care o companie o are de încasat la un anumit termen (30-60 de zile). Dacă acel client are nevoie de bani mai rapid pentru a-și plăti furnizorii, taxele, salariații sau pentru a onora alte comenzi poate apela la noi și va avea banii imediat, în câteva ore. Când vom da drumul și la zona de micro-credite atunci vom da și credite fără a fi neapărat în spate o factură. Adică, pot beneficia de acest produs, de micro-creditare și companiile care lucrează pentru consumatori finali persoane fizice și nu este nevoie să se emită facturi pe relația aceasta.Trăim într-o era a tehnologiei. În jurul nostru totul este despre digitalizare și despre a revoluționa sistemul, a fi disruptivi. Astfel încât și noi avem același scop și am avut același scop când am creat această companie: de a dezvolta acest soft care să fie capabil să citească singur și să interpreteze în baza unor algoritmi, singur, criteriile de eligibilitate care trebuie îndeplinite de clienții noștri care apelează la noi și să fie capabil în timp real să le proceseze și să ne dea răspunsurile necesare nouă pentru a lua o decizie. Astfel noi înlocuim foarte mult din munca umană. De exemplu, noi în back-office acum avem doar 3 persoane în echipă, în afară de mine, iar într-o instituție clasică de genul acesta pot fi și până la 10-15 persoane într-o echipă, pentru a putea face față volumelor pe care noi le avem în acest moment. Ne folosim de tehnologie, înlocuim munca umană, dăm o acuratețe, o ușurință și o flexibilitate procesului.: Evoluția a fost una poate chiar un pic mai bună decât așteptările noastre. Am reușit în 8 luni de zile sa finanțăm și să ajutăm circa 350 de micro-întreprinzători (și am procesat peste 1.500 de cereri - cam 70-75% au fost și finanțate) care au reușit cu ajutorul nostru să-și plătească furnizorii, taxele, salariile, să-și dezvolte și mai mult afacerea. Am plasat în piață peste 2,5 milioane de euro de la începutul activității și toate acestea cu o rată de default de numai 0,05%, ceea ce ne arată că sistemele inteligente pe care le folosim dau roade.Da, așa cum am menționat un pic mai devreme, primul lucru pe care-l vom face este să dăm drumul în luna ianuarie, cel târziu februarie, și la partea de micro-credite unde vom viza o serie de clienți pe care acum nu-i putem satisface, care se adresează persoanelor fizice ca și consumatori. Să nu se înțeleagă că vom finanța persoane fizice, ci vorbim de faptul ca acei clienți nu au facturi la baza afacerii lor. De asemenea, da, vrem și să ne extindem internațional. De ce vrem să ne extindem? Am creat un soft și un model extrem de scalabil. El, în proporție de cel puțin 80% poate fi folosit și pe alte piețe, mai ales din țări care au o economie de piață și o cultură asemănătoare nouă. Vor trebui actualizate doar câteva componente ale softului și atunci, modelul fiind scalabil, ne uităm clar la țările din jurul nostru și avem discuții avansate deja în două țări, în Serbia și Croația. Dar ne uităm cu atenție și la Polonia, care, chiar dacă ar părea o piață în care există suficienți jucători în momentul de față, totuși nu este o piață saturată. Ne mai uităm la Bulgaria, la Ungaria și Republica Moldova ca ținte pentru următorii doi ani. Negocierile cu Croația au început deja, sperăm să fie pozitive și în primul trimestru din anul următor să avem deja o sucursală acolo.