VIDEO Proces de pomină la Iaşi: Judecătorii au dezbătut ce înseamnă expresia: „M**e Dragnea”

Judecătorii ieşeni au avut nevoie de o lună pentru a ajunge la o concluzie în cadrul unui proces de pomină, intentat de deţinutul Gabriel Rădună (51 de ani), scrie miercuri publicația locală Ziarul de Iași . Aflat în puşcărie pentru înşelăciune, Rădună e o figură relativ cunoscută în Iaşi, el fiind candidat pentru Camera Deputaţilor acum câţiva ani, în timpul unei campanii în care a folosit sloganul electoral „Eu fur mai puţin decât ceilalţi”.La mijlocul lunii septembrie, Rădună a deschis un proces la Judecătorie, contestând o sancţiune primită de judecătorul delegat de la Penitenciarul de Maximă Siguranţă din Iaşi, unde este încarcerat. Deţinutul fusese pedepsit cu interzicerea dreptului de a mai participa la activităţi culturale, inclusiv la biserică, timp de o lună. Magistraţii au considerat că deţinutul merită sancţionat deoarece s-a adresat vulgar „la adresa instituţiilor şi conducătorilor statului”. Cei din urmă, reiese din motivarea instanţei, ar fi Liviu Dragnea, şeful PSD, şi Donald Trump, preşedintele SUA.Mai exact, explică Ziarul de Iași, Rădună a fost sancţionat pentru o faptă comisă pe 22 august 2018, atunci când a improvizat un banner dintr-un cearşaf, pe care erau scrise mesajele „Fuck Trump, Fuck PSD, M**e Dragnea, Fuck UE, Fuck ANP”. În timp ce îşi flutura bannerul, Rădună a şi strigat din capătul secţiei E11, unde este cazat, mesaje similare. Ulterior, în camera sa a fost făcută o percheziţie, fiind găsit bannerul buclucaş.Pentru a-l sancţiona, reprezentanţii penitenciarului au vizionat imaginile de pe camerele de supraveghere, considerând că Rădună „a folosit expresii vulgare la adresa conducerii penitenciarelor (ANP) şi la adresa instituţiilor şi conducătorilor statului afişând, în acelaşi timp, şi un banner cu inscripţii peiorative în completarea şi susţinerea expresiilor verbale”.Audiat la Judecătorie, Gabriel Rădună a spus că, pe bannerul său, cuvântul „fuck” a fost caligrafiat „fuk” şi că, din câte ştie el din filmele pe care le-a vizionat, asta ar însemna „sănătate”. De asemenea, Rădună i-a spus judecătoarei Irina Ţîrlea că „m**e” înseamnă „gură”, conform dicţionarului, mai relatează Ziarul de Iași.„Eu am spus ce am spus din convingeri politice, explicând apoi că Trump este un idiot american, PSD este un grup infracţional organizat, ANP este o instituţie mafiotă a statului român, UE este o structură teroristă a Europei, care face rău ţărilor mici. Dacă am jignit pe cineva, să îmi spună în faţă şi îmi voi cere scuze. Dragnea este un infractor care ar dori să mă conducă, vorbeşte mult şi prost, de aceea am dorit să-i transmit mesajul Dragnea - m**e! # Dragnea - gura!”, a spus Rădună în instanţă. „Penitenciarul Iaşi este o adunătură de golani, sunt neamuri între ei şi îşi bat joc de deţinuţi şi de viaţa lor”, a continuat acesta.Ca să îl poată sancţiona, judecătorii au fost nevoiţi să analizeze dacă expresiile lui Rădună au fost într-adevăr jignitoare. „Este adevărat că, potrivit dicţionarului limbii române, cuvântul «m**e» are semnificaţia de gură, însă, în limbajul trivial, argotic, semnificaţia acestuia este contact sexual oral”, au motivat judecătorii ieşeni, care au considerat că Rădună ştia şi că „fuck” are o semnificaţie trivială în traducerea sa în limba română.„În ceea ce priveşte libertatea de exprimare, ca drept de care se bucură petentul, instanţa reţine că acest drept nu este îngrădit de calitatea sa de persoană privată de libertate, dar este circumscris, ca şi în cazul persoanelor aflate în stare de libertate, necesităţii de a nu aduce atingere dreptului la imagine, la consideraţie a altor persoane ori instituţii. Or, prin atitudinea sa, prin acţiunea de a afişa un banner inscripţionat astfel cum s-a arătat anterior, petentul a folosit în public cuvinte prin care a adus atingere acestor valori, ocrotite de lege”, a mai motivat judecătoarea de şedinţă.