Maricela, ţinută sechestrată 10 ani în Calabria, povesteşte infernul prin care a trecut

Mihaela Maricela Condrea este românca salvată de carabinieri în Calabria, după ce, timp de zece ani, a fost ţinută sub sechestru, violată, bătută cu cruzime şi ameninţată cu moartea de un bărbat de 50 de ani, Aloisio Giordano. Azi ea trăieşte într-o localitate secretă, împreună cu cei doi copii născuţi din relaţia cu călăul ei, în aşteptarea procesului. Pe 4 decembrie, pentru prima oară, a povestit public prin ce a trecut, la emisiunea Pomeriggio 5, de pe Canale 5.





Înainte de interviul obţinut în exclusivitate de Canale 5, prezentatoarea emisiunii, Barbara d’Urso, a descris publicului condiţiile în care a fost găsită tânăra, căreia i se adresează cu numele „Mariana”: „A fost descoperită încuiată într-o pivniţă de 20 mp, fără lumină, fără căldură, fără electricitate, fără apă. Bătută, violată, cusută pe viu de călăul ei”.





Mariana, sau Maricela, are părul lung, o geacă neagră şi privirea fixată undeva în spatele telecamerelor: o imagine în contrast cu canapeaua roşie pe care este aşezată, împreună cu avocata ei. Vorbeşte corect şi clar în limba italiană, e lucidă. Descrierea ei, presărată cu termeni medicali, are un limbaj tipic unui proces verbal, şi conţine atrocităţile prin care a trecut.





Prezentatoarea trece în revistă momentele calvarului. Maricela a juns în Italia în 2007, la 19 ani şi a început să lucreze ca îngrijitoare în Calabria, în casa lui Giordano. Avea grijă de soţia lui, care era bolnavă de cancer. Încă de la început, bărbatul şi-a arătat adevărata faţă: îşi bătea atât soţia muribundă, cât si pe noua îngrijitoare. „M-a violat încă de la început, ne bătea pe amândouă, chiar când am încercat să o apăr pe partenera lui. Ferestrele erau sigilate, uşa încuiată”.





La o lună după ce soţia lui Giordano moare, Maricela rămâne însărcinată. Întrebată de ce nu a fugit, povesteşte cum a vrut să scape, să coboare pe fereastră, de la etajul patru, cu ajutorul unei funii improvizate: „M-a prins înainte să fug, m-a dat cu capul de pereţi, mi-a pus un căluş în gură, apoi mi l-a lipit cu bandă adezivă să nu pot ţipa, m-a bătut cu ce-i cădea prin mână, cu picioare, pumni, lemne, după acele momente de groază nu am mai avut curajul să fug”.





Maricela a născut doi copii (acum au 10 şi 4 ani) în spital în Calabria, unde călăul ei o aducea la sfârşitul sarcinii, sub ameninţare. „Mi-a spus că dacă ziceam cuiva, sau dacă doar vorbeam cu cineva, mă omoară. De frică, nu am vorbit. Le spunea tuturor că abia am venit din România, că sunt străină, că nu vorbesc italiană şi nu înţeleg. Mi-a spus că de la el, o să plec doar moartă, vie niciodată”.





În cei 10 ani petrecuţi sub sechestru, Maricela a fost ţinută în trei locaţii diferite: în apartamentul de la etaj, apoi, la Nocera, într-un alt apartament, şi, în final, în baraca izolată în care au găsit-o carabinierii. În tot acest timp, a fost bătută chiar de 2, 3 ori pe zi. Motivele erau banale, „orice ocazie era bună să mă bată, voia să mă provoace”. Povesteşte că a fost lovită de trei ori cu cruzime la cap: „prima oară la tâmplă, când am încercat să fug, a doua oară cu ciocanul luat din cutia cu unelte, eram în maşină, a treia oară cu un băţ de lemn”. De mai multe ori, bărbatul i-a cusut rănile cu ac şi aţa de pescuit.





„Toată noaptea am pierdut sânge, m-a cusut cu aţa de pescuit dar a atins o venă, şi am avut altă rană cu hemoragie”.





Unul din cele mai teribile detalii e legat de raportul tatălui cu băiatul lor cel mare. „El îi spunea copilului să ia exemplu, să mă bată şi el. De la 5 la 9 ani l-a învăţat să mă bată şi să mă insulte. Spunea că eu ţin doar la copilul din România, că pe el nu-l iubesc”.





În 2014 Maricela naşte prin cezariană o fetiţă, ţinută sechestrată împreună cu mama ei într-o baracă minusculă plină de haine murdare, cutii, mobilier vechi, fără apă şi lumină. „Nu aveam unde să ies cu fetiţa, nu putea să meargă, avea dificultăţi de vorbire. Mă jucam cu ea, încercam să o învăţ să vorbească, să meargă, mă rugam. M-am rugat mult. Nu era lumină, erau doar crăpături prin care pătrundea soarele, seara îl aşteaptam pe întuneric, cu fetiţa în braţe. Din 2014 pănă în 2016 m-a bătut mai des, pentru că îmi spunea că l-am trădat în spital cu prietenul unei femei, colegă de salon. De la ora 18, două ore tot mă bătea (...) O dată, m-a legat goală de pat fără să pot merge la baie , să pot să beau sau să mănânc (...) Altă dată m-a ameninţat cu un pistol la tâmplă. Mă obişnuisem, nu vedeam vreo ieşire din acea situaţie, mă gândeam doar la bieţii copii”.





Rugată de prezentatoare să retrăiasca ziua în care a fost eliberată, Maricela, pentru prima oară, nu se mai poate stăpâni şi povesteşte în lacrimi: „Eram înăuntru cu fetiţa, era învelită într-o pătură, am auzit maşini şi lătrat de câini. El era cu carabinierii şi încerca să-i convingă că eu eram cea care a cerut să stea acolo”.





Deşi se află într-o localitate secretă, Maricela spune că este terorizată de ideea că bărbatul s-ar putea răzbuna cumva, chiar prin rudele sale, care ar fi ameninţat-o direct. Românca face un apel: „Barbara, ajută-mă, vreau să plec de aici, mi-e frică în orice moment, când merg să fac cumpărături, când ies pe stradă. Vreau să-mi reconstruiesc o altă viaţă departe de aici, împreună cu copiii, mi-e frică, nu mai am încredere. Vreau un loc de muncă, vreau să cresc copiii în pace”.





Aloisio Giordano se află în închisoare, în aşteptarea procesului, care va începe pe 24 ianuarie. Moderatoarea emisiunii a făcut un apel la publicul italian să o ajute pe româncă: „Are nevoie de o mângâiere, de o casă, de un loc de muncă”, a spus Barbara d’Urso, punând la dispoziţie un număr de telefon şi un mail pentru cei care doresc, pot să o ajute pe Maricela (0039- 3346697108)