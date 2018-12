Gabriel Leș: Procedura de achiziționare a celor patru corvete e în termen. Este o achiziție de 1,6 miliarde de euro

„Este încă în termen (procedura de achiziție a corvetelor-n.r). Este la audit. Este o achiziție de 1,6 miliarde de euro. Intenția mea și a Ministerului Apărării este extrem de clară: să cumpărăm ceea ce e nevoie la așa sumă mare, să răspundă cerințelor operaționale și să integrăm cât mai mult în industria noastră de apărare”, a declarat Gabriel Leș, după audierea sa la comisia senatorială de apărare, relatează Mediafax.Ministrul Apărării a anunţat, luni seară, referitor la procedura achiziţiei celor patru corvete multifuncţionale destinate Marinei Militare Române, că termenul limită pentru o decizie privind licitaţia este 12 ianuarie.”Suntem în termen. Până în 12 ianuarie putem lua decizia. Se poate ambele variante, o anulăm sau o încredinţăm (achiziţia de corvete – n.r.). Haideţi să luăm hotărârea de Guvern. Are dreptul de a anula procedura specifică în următoarele cauze şi este inclusă cea în care nu se identifică fondurile necesare pentru achiziţionare. Există cei 2%. În fiecare an ministerul primeşte bugetul de la Ministerul Finanţelor. Acum mai avem foarte puţin. S-au cheltuit banii pentru Patriot. Anul acesta sunt foarte puţini bani. Nu e adevărat (că anulăm licitaţia – n.r.). Nu înseamnă că dacă mâine semnez această procedură, eu trebuie să plătesc aceşti bani mâine şi categoric nu trebuie să plătesc 1,3 miliarde-1,6 miliarde de euro. Nu am o problemă să mă îndrept împotriva unui ministru sau să cred ceva despre un ministru. Aş vrea să vă spun că în această situaţie, oricât de transparent ai fi, când discuţi de 1,6 miliarde de euro, întotdeauna vor fi suspiciuni", a declarat Gabriel Leş, la B1Tv.La finalul lunii octombrie, ministerul Apărării Naţionale anunţa că termenul estimat pentru încheierea procedurii privind achiziţia corvetelor multifuncţionale a fost prelungit până pe 15 noiembrie 2018. Programul în valoare de 1,6 miliarde de euro (1,85 miliarde de dolari) acoperă achiziţionarea a patru corvete, precum şi modernizarea sistemelor de luptă ale fregatelor Regina Maria şi Regele Ferdinand. Potrivit publicaţiei Jane's, MApN a primit oferte finale din partea companiei olandeze Damen, a firmei italiene Fincantieri şi a Grupului Naval din Franţa.