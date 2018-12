Mihai Șora, pe lista persoanelor publice anti-sistem din topul POLITICO 28/ Lista europenilor care vor avea ceva important de spus în 2019

Mihai Șora este numărul 9 în lista persoanelor publice anti-sistem. Filosoful român în vârstă de 102 ani a devenit o figură publică asociată protestelor anti-guvernamentale. Acesta este frecvent prezent la protestele stradale, denunțând proiecte cu potențial ecologic dezastruos sau modificarea legilor justiției, despre care spune că ar putea anula eforturile anticorupție depuse în România.

,,POLITICO 28 este ghidul nostru cu oamenii pe care trebuie să îi urmărim în 2019", a declarat Stephan Faris, redactorul POLITICO care a condus proiectul . ,,Ca de obicei, lista noastră include politicieni, lideri de afaceri, activiști și artiști selectați nu pentru puterea funcției pe care o dețin, ci pentru modul în care își modelează țara sau Uniunea Europeană. Însă în acest an am făcut ceva diferit: în plus față de alegerea unui număr global, ne-am împărțit lista în trei categorii: executanți, visători și perturbatori. Selecția noastră nu ar trebui privită ca exprimarea unei aprobări, ci reflectă cine credem că va forma o discuție europeană. Sperăm că generația noastră din 2019 va stimula dialogul și poate chiar și controversa. "