Toni Greblă, despre amnistie și grațiere: Anumite măsuri reparatorii trebuie să existe

Întrebat dacă la nivelul Guvernului s-a discutat un astfel de proiect sau dacă a vorbit pe această temă cu preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Călin Popescu-Tăriceanu ori Liviu Dragnea, Toni Greblă a răspuns: "Eu nu am în atribuţiile demnităţii pe care o ocup problemele de justiţie, astfel încât nu am auzit ca la nivelul Guvernului să fie purtată o astfel de discuţie. (...) Vreau să vă spun că mai multe opinii mi-aţi cerut dumneavoastră decât domnul preşedinte Dragnea, care nu a purtat nicio discuţie cu mine, nici cu doamna premier nu am purtat o asemenea discuţie".





Prezent luni la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Toni Greblă a fost întrebat dacă situaţia completurilor de 5 judecători de la Instanţa supremă ar fi un argument pentru lansarea unui proiect de lege sau de ordonanţă de urgenţă privind amnistia şi graţierea.

"Sigur că este o situaţie atipică. De câţiva ani de zile, cele mai importante completuri de judecată ale Înaltei Curţi au funcţionat şi au fost compuse altfel decât a prevăzut legea şi, din acest punct de vedere, cred că nişte măsuri minime reparatorii trebuie să existe. Care sunt acelea nu aş putea să vă spun eu acum", a afirmat Toni Greblă.În legătură cu decizia ÎCCJ de a amâna toate dosarele de la completurile de 5, Toni Greblă susţine că nu există un blocaj în activitatea Instanţei supreme."Faţă de decizia Curţii Constituţionale, Instanţa supremă nu putea să adopte decât acest punct de vedere şi anume să acorde termene administrative pentru mijlocul lunii ianuarie, pentru ca la începutul lunii ianuarie să procedeze la desemnarea în mod aleatoriu a celor două completuri de 5 judecători, aşa cum a decis Curtea Constituţională. Este un lucru regretabil că s-a ajuns aici, dar de la mijlocul lunii ianuarie se va intra în legalitate şi Instanţa supremă va funcţiona conform legii. De altfel, aş vrea să vă spun că nu există un blocaj la Înalta Curte, pentru că, în general, Înalta Curte acordă termene lungi", a precizat Greblă.Şeful SGG a mai spus că, pentru dosarele soluţionate deja începând cu anul 2014, există posibilitatea promovării unei căi extraordinare de atac, respectiv contestaţia în anulare, însă soluţia este de la caz la caz.Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis luni să amâne pentru luna ianuarie 25 de dosare aflate pe rolul completurilor de 5 judecători, printre care şi cele în care sunt judecaţi, între alţii, Liviu Dragnea, Victor Ponta, Toni Greblă, Sebastian Ghiţă, Cristian Rizea, Viorel Hrebenciuc şi Tudor Chiuariu.Judecătorii din completul de 5 penal au declarat că vor acorda un termen administrativ pentru data de 14 ianuarie, având în vedere decizia Curţii de Apel Bucureşti prin care s-a dispus suspendarea tragerii la sorţi a noilor completuri.