Augustin Lazăr dă noi explicații în CSM legate de sintagma "inculpați de rag înalt"

​Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) discută luni contestația Inspecției Judiciare la decizia Secției pentru procurori, care a stabilit că procurorul general nu a încălcat codul deontologic al magistraţilor când i-a numit "inculpaţi de rang înalt" pe parlamentarii care au modificat legile justiției.

La intrarea la ședința de luni a CSM, procurorul general Augustin Lazăr a spus că exprimarea privind "inculpații de rang înalt” se referă la inculpații de competența Direcției Naționale Anticorupție, care se ocupă cu infracțiuni de nivel mediu sau înalt.

"Este foarte simplu. Inculpați de rang înalt sunt cei care sunt de competența Direcției Naționale Anticorupție. Dacă vă uitați în lege, așa scrie acolo: DNA e făcută pentru a combate un anume gen de criminalitate, corupția, dar nu la un nivel scăzut, ci la nivel de mijloc și înalt. Cel mai adesea, la nivel înalt. Prin urmare, inculpații DNA sunt inculpați de rang înalt”, a declarat Augustin Lazăr, la sosirea la sediul CSM.

Augustin Lazăr declara în decembrie 2017 că modificările aduse legilor justiţiei sunt menite să slăbească independenţa procurorilor, precizând că o consultare a Comisiei de la Veneţia este obligatorie şi că are pârghiile legale pentru a încerca împiedicarea adoptării actelor. El i-a numit atunci pe parlamentarii din comisiile speciale "inculpaţi de rang înalt": "În tot cursul anului 2017, Ministerul Public şi în general instituţiile din justiţie au format obiectul unor atacuri concentrice, ele s-au văzut. Am folosit expresia «hărţuit» pentru că am găsit-o în raportul de la Geneva, unde scrie «Procurorii din DNA sunt hărţuiţi prin campanii media, prin chemarea în faţa unor comisii speciale». Dar acolo cine îi convoacă? Nişte inculpaţi de rang înalt, care vor ca discuţiile să aibă loc în alt mediu în afară de cel judiciar. Procurorii sunt invitaţi să dea seama într-un mediu care nu e judiciar".

Inspecția Judiciară s-a autosesizat, iar în luna iunie Secţia pentru procurori din CSM a decis în unanimitate că procurorul general Augustin Lazăr nu a încălcat codul deontologic al magistraţilor când i-a numit pe parlamentarii din comisiile speciale "inculpaţi de rang înalt".

Decizia Secției pentru procurori a fost contestată însă de Inspecția Judiciară. Contestația va fi analizată luni în plenul CSM.

Folosirea expresiei inculpați de rang înalt se numără printre criticile aduse procurorului general de către ministrul Justiției, în raportul de evaluare a acestuia.

"Am reținut discursuri publice cu caracter politic, dar și acuzații fără precedent la adresa puterii legislative și executive”, arăta Tudorel Toader, care a cerut revocarea din funcție a lui Augustin Lazăr.