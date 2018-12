Copiii din Dăneasa plecaţi în excursie la Alba Iulia sunt în trenul spre casă / Profesorul cu care erau: Elevul pentru care a fost solicitată asistenţă medicală s-a panicat după ce adormise

Copiii din Dăneasa plecaţi în excursie la Alba Iulia împreună cu un profesor sunt bine şi acum se află în tren, urmând să ajungă acasă duminică după-amiază, potrivit inspectorului şcolar general al judeţului Olt, Adelin Bărbulete.





Acesta a precizat duminică pentru Agerpres că reprezentanţii instituţiei au făcut verificări referitoare la acest caz şi au constatat că cei 22 de elevi din Dăneasa au plecat la Alba Iulia pentru o zi, motiv pentru care nu au avut nevoie de cazare.





"Am luat legătura cu directorul unităţii şcolare, inclusiv cu profesorul în cauză, copiii sunt în tren, sunt în drum spre casă, ajung la ora 18,30 în gara Drăgăneşti şi vor fi preluaţi de microbuzul şcolar sau pe unii îi vor prelua părinţii pentru că aşa au stabilit, să-i aştepte la gară. Sunt în regulă, toţi sunt bine, sunt în afara oricărui pericol. Copilul care a ajuns la spital am înţeles că a fost dus pentru că se panicase, din ce am înţeles de la profesor, nu pentru că îi era frig sau că nu au avut de mâncare. Am înţeles că profesorul a mai fost cu el şi acum doi în ani în excursie, că se duce copilul în excursii, dar că fiind de clasa a VI-a, a adormit şi când s-a trezit s-a panicat un pic. Mama elevului i-a zis profesorului: 'Domn'e, dacă mă sunaţi pe mine, nu mai era nevoie să sunaţi la 112, că îl linişteam eu'. Aşa mi-a zis profesorul. Da (părinţii au fost de acord cu excursia - n.r.). Când pleacă în excursie, se semnează nişte documente că sunt de acord. Toată lumea ştia, niciun părinte nu e nemulţumit, au încredere în profesor, au mai făcut excursii de genul ăsta", a spus Bărbulete.





Profesorul de istorie şi religie care îi însoţeşte pe copiii din Dăneasa, Ion Bodea, a spus că elevul pentru care a fost solicitată asistenţă medicală s-a panicat după ce adormise pentru scurt timp în timpul unui concert de colinde în Catedrala Reîntregirii.





Dascălul a afirmat că nu a rezervat cazare deoarece aveau două posibilităţi de a pleca spre casă: în aceeaşi zi, cu un tren ce trebuia schimbat la Simeria sau cu unul direct, duminică dimineaţă, situaţie în care ar fi mers să înnopteze cu copiii la un seminar din Alba Iulia, cum stabilise anterior cu un responsabil din cadrul aşezământului.





Ion Bodea a mai spus că, atunci când a sunat la salvare, se aflau cu toţii în catedrală, la un concert, la finalul căruia urmau să meargă la gară, dacă nu erau obosiţi elevii, ori spre seminar, pentru a dormi şi a pleca dimineaţa spre casă. Până la urmă, au înnoptat la Colegiul Naţional "Horea, Cloşca şi Crişan".





Dascălul a adăugat că au avut permanent mâncare şi nu au stat toată ziua în frig, ci au mers la un mall pentru câteva ore şi la Catedrala Reîntregirii.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Alba, locotenent Alina Marescu Dumitrescu, un apel la 112 a anunţat, sâmbătă seara, că un băiat se simte rău în interiorul Catedralei Reîntregirii. La sosirea echipajului de prim ajutor s-a constatat că era un grup de 22 de copii şi un profesor, care erau în Alba Iulia din data de 30 noiembrie şi care nu aveau cazare.





La faţa locului au fost trimise mai multe ambulanţe, fiind evaluaţi toţi copiii.

Cu excepţia băiatului care a rămas la spital pentru investigaţii, restul elevilor şi profesorul au fost cazaţi în noaptea de sâmbătă spre duminică la Colegiul Naţional "Horea, Cloşca şi Crişan"