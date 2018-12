Disney negociază cu Tom Hanks pentru a prelua rolul lui Geppetto într-o nouă adaptare a Pinocchio

Studioul Disney se află în negocieri cu Tom Hanks pentru ca actorul american să-l interpreteze pe Geppetto, într-o nouă adaptare a basmului 'Pinocchio', potrivit site-ului de specialitate Collider, citat duminică de EFE și Agerpres.





Dacă discuţiile ajung la bun sfârşit, Tom Hanks se va alătura proiectului pe care îl va realiza cineastul britanic Paul King, care a regizat deja 'Paddington' (2014) şi 'Paddington 2' (2017).





Adaptare a cărţii pentru copii a scriitorului italian Carlo Collodi, filmul original al studioului Disney 'Pinocchio', lansat în 1940, prezenta povestea unei păpuşi din lemn, creată de tâmplarul Geppetto care căpăta viaţă ca prin farmec.





Spre deosebire de acel film de animaţie, noua producţie 'Pinocchio' va avea acţiune reală şi actori în carne şi oase.





Lungmetrajul face parte din strategia Disney de a reinterpreta filme clasice, fie prin tehnici de animaţie fie cu actori reali.





Studioul a obţinut rezultate bune cu o nouă versiune a basmului 'Beauty and the Beast' (2017), care a avut încasări de 1,263 miliarde de dolari în întreaga lume. Studioul va lansa anul viitor filmele 'Aladdin', 'The Lion King' şi 'Dumbo'.