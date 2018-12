Ana Blandiana: Anul 2018 a fost cel mai umilitor an din istoria noastră recentă

​„Anul 2018 a fost cel mai umilitor an din istoria noastră recentă nu numai pentru că suntem conduşi de un grup infracţional organizat, care are ca principal obiectiv demantelarea statului de drept, asigurându-şi astfel confortul delicvenţei, ci şi pentru că acest proces de o gravitate extremă se desfăşoară pe fondul comparativ al centenarului şi în ajunul președinţiei rotative a UE, care ne pun sub reflectoare simbolice degradarea. Umilinţa fără precedent izvorăşte din importanţa toxică pe care o au prostia şi interesul fără ruşine într-un peisaj politic din care au fost extirpate orice idee, orice credinţă, orice umbră de cultură, iar fărădelegea nu se mulţumeşte să calce legea, ci o schimonoseşte şi o face derizorie. Îi doresc ţării mele mulţi ani din care nici unul să nu semene cu 2018 !”, se arată într-un mesaj al scriitoarei.