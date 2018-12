​Scrisoare către România mea. Maia Morgenstern, actriță: „Spune Shakespeare într-un sonet cam așa: Nu vreau să laud ce nu am de gând să vând

​La Centenar, personalități ale societății românești au acceptat provocarea HotNews de a scrie o scrisoare către România așa cum o văd și o simt la 100 de ani de la Marea Unire. HotNews va publica integral textele.

Maia Morgenstern, actriță:

„​

Scrisoare

Către România.

Îmi ceri să-ți spun cum te iubesc. Cât te iubesc. Sau cum te văd. Sau ce cred. Sau...

Sunt actriță. De patruzeci de ani. Aproape. Sunt mamă. De patruzeci de ani. Aproape.

Am spus povești, am jucat. Povești frumoase... vesele sau triste. Am jucat în spectacole... mai bune sau mai triste.

Am jucat mai bine sau mai... în fine.

Un lucru sigur am facut: am adunat oamenii în jurul meu. I-am chemat, invitat, învățat să vină la spectacole, la teatru. Să râdă, să plângă, să judece, să critice, să iubească, să refuze... să ierte, să afle, să se emoționeze.

Uneori cu săli pline, alteori în fața câtorva oameni... în mari centre culturale sau în orășele ignorate chiar și de micile evenimente de cultură.

Am spus povești. Așa cum m-am priceput. Cât m-am priceput. Uneori am avut succes, alteori... am plâns eu (de jale și neputința... artistă, ce sa faci...)

Păi asta o să fac și în continuare. Asa m-am gândit să te sărbătoresc eu.

La mulți ani, România!

Maia Morgenstern