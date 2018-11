​VIDEO Pestă porcină în Olt: Sătenii din Rusăneşti se opun, pentru a patra zi la rând, ridicării porcilor din gospodării. Numeroși jandarmi mobilizați, incidente cu localnicii

Sacrificarea tuturor porcilor din comuna Rusăneşti a fost decisă luni, ca măsură menită să împiedice răspândirea virusului PPA în alte localităţi.







Agenția Agerpres relatează că un bărbat a încercat, vineri dimineaţa, să blocheze cu tractorul accesul echipelor DSVSA pe o stradă din Rusăneşti, dar a fost condus la sediul Poliţiei pentru a fi sancţionat contravenţional. Alte două persoane au avut o atitudine "recalcitrantă" în timpul acţiunilor veterinarilor şi au fost legitimate de jandarmi, potrivit forțelor de ordine, citate de agenția de presă. Chiar și așa, până la finalul zilei, doar câțiva localnici au permis medicilor să le eutanasieze animalele.Publicația locală Realitatea Oltului a relatat în schimb că forțele de ordine au intervenit "în forță" vineri la Rusăneşti, blocând străzile pe care se acționa pentru omorârea porcilor și controlând gospodărie cu gospodărie. Potrivit publicației citate, în comună au fost dislocate forțe numeroase de jandarmi și poliție, circa 100, cu ajutor de la Craiova.Decizia eliminării tuturor porcilor din Rusăneşti a fost luată luni de autorităţile judeţene, iar reprezentanţii DSVSA au ajuns marţi în localitate pentru a eutanasia animalele, însă au întâmpinat opoziţia sătenilor şi timp de două zile nu au putut să acţioneze. Sute de localnici s-au adunat în centrul localităţii şi au protestat vehement faţă de măsura eliminării porcilor.Primarului comunei, Alexandru Chirea, a precizat pentru Agerpres că sătenii se împotrivesc eutanasierii porcilor deoarece nu mai sunt animale bolnave, dar şi pentru că în apropiere, în pădurile din judeţul Teleorman, ar fi în continuare mistreţi bolnavi faţă de care nu se iau măsuri."Supărarea mare e că focarul nu se stinge în pădure, în Teleorman, că nu umblăm la cauză, ci la efect. Acolo nu se ia nicio măsură", a declarat primarul comunei Rusăneşti.Abia joi dimineaţă, autoritățile sanitar-veterinare, însoțite de jandarmi, au reuşit să intre în sat şi numai într-o singură exploataţie, cea aparţinând familiei primarului, unde au fost sacrificate câteva zeci de animale. Ceilalţi cetăţeni din Rusăneşti nu au permis nici joi echipelor DSVSA să intre în exploataţii, chiar dacă la fața locului a venit și prefectul de Olt."Astăzi, de faţă cu sutele de oameni adunaţi la Rusăneşti, am discutat telefonic şi cu domnul ministru al Agriculturii, Petre Daea, care a promis că ministerul îi va ajuta pe localnici să repopuleze fermele. De asemenea, le-am explicat faptul că vor primi despăgubiri, chiar şi domnul ministru le-a dat asigurări în acest sens. Am încercat şi sper că am şi reuşit să îi convingem pe oameni de ce trebuie să aplicăm această măsură a eliminării porcilor. În judeţul Olt nu se va face nimic cu forţa. Sperăm ca cetăţenii să fi înţeles şi vineri să permită accesul reprezentaţilor DSVSA", a spus joi prefectul, citat de Agerpres.Și primarul comunei a dat asigurări că proprietarii animalelor vor primi despăgubiri în câteva săptămâni, menționând că în localitate mai sunt cel mult câteva sute de porci.Trei focare de pestă porcină africană au fost confirmate pe 23 noiembrie în comuna Rusăneşti, în trei gospodării, potrivit Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Olt. Un al patrulea focar de PPA a fost confirmat luni, în comuna Cilieni, unde au şi fost eliminaţi 28 de porci dintr-o gospodărie situată la circa un kilometru de localitate.