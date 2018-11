​Scrisoare către România mea. Cristian Presură, fizician: România mea de azi este acea colecţie de oameni interesați de progres, ştiinţă şi binele comun. Cred și mă lupt pentru România viitorului

Cristian Presură, fizician:

La Centenar, personalități ale societății românești au acceptat provocarea HotNews de a scrie o scrisoare către România așa cum o văd și o simt la 100 de ani de la Marea Unire. HotNews va publica integral textele începând de astăzi.​„​Care e România mea?Sunt emigrant de 20 de ani. Mă întorc în România de mai multe ori pe an. Nu e de mirare că, în vizitele mele, timpul se suprapune peste spaţiu, aşternându-se ca fulgii de zăpadă. Când ajung în satul copilăriei, îndepărtez cu uşurinţă şuieratul vântului pentru a asculta bătrânii din sat, morţi demult. Magic, mă mişc prin feliile timpului mai ceva ca Harry Potter, iar asta îmi face din orice vizită în ţară o experienţă de neuitat. Într-un fel, e de înţeles, amintirea este cea mai eficientă formă de a deforma experienţa trăită a realităţii. De aceea, eu trăiesc în mai multe Românii.Prima este cea din timpul crunt al ultimilor ani ai comunismului, când eram copil. Paradoxal, o consider cea mai frumoasă perioadă din viaţa mea. Cozile la lapte dis-de-dimineaţă, mâncarea pe cartelă sau munca la câmp au devenit istorii anecdotice pentru copilul generaţiei cu cheia la gât. Mă revăd alergând la cinematografe aglomerate pentru a descoperi minunile altor lumi, citind pe ascuns romane vechi în clasă, jucând fotbal pe zece lei, citind poezii fetelor şi făcând multe exerciţii la matematică, din pură plăcere. De câte ori revin din această felie de timp a României parcă las în urmă raiul.A doua Românie este cea de azi. Venind dintr-o ţară occidentală dezvoltată, ies în evidenţă imperfecţiunile ei. De la drumuri aglomerate şi pline de gropi, la apartamente în blocuri învechite şi o lipsă acută de spaţii verzi. Remarc cum, după 30 de ani de la comunism, trăim, în cea mai mare parte, într-o infrastructură construită în acea perioadă. Dar am învăţat că prezentul oricărei ţări este colecţia sa de oameni. România mea de azi este acea colecţie de oameni interesați de progres, ştiinţă şi binele comun. Este o Românie a elevilor care vor să-şi construiască o carieră, a profesorilor care se luptă pentru elevii lor, a cititorilor avizi de cunoaştere, dar şi a mănăstirilor, adevărate laboratoare în căutarea esenţei sufletului.A treia Românie este cea a viitorului, în care mă teleportez imediat cu forţa gândului. Timpul m-a învăţat să fiu răbdător cu istoria, aşa încât nu cred că eu voi cunoaşte acea Românie, deşi cred în ea şi mă lupt pentru ea. Dar ştiu că ea se construieşte acum de către noi toţi, cunoscuţi sau necunoscuţi, cu mine inclusiv. Cu uşurinţă văd trecând nu sute de ani, ci mii de ani. Aşa cum noi acum ne aducem aminte de Decebal, aşa şi românii de atunci îşi vor aduce aminte de noi şi se vor întreba ce am făcut noi pentru ţara asta. Ne vor judeca cu asprime, acolo unde va fi cazul. Sunt însă sigur că vom reuşi. Peste mii de ani, ei vor respira aerul curat într-o ţară modernă, în care casele ecologice vor creşte plantând seminţe în pământ precum copacii, iar o parte din rachetele ce se vor îndrepta spre Marte sunt făcute în fabricile robotizate ale României.Româniile mele sunt frumoase, pentru că aşa aleg eu să le văd. Atunci când este de luptat cu urâtul sau răul, nu ezit să o fac, dar nu mă las copleşit de ele. Mi se spune că am luxul traiului într-o altă ţară şi atunci îmi permit să-mi aleg România mea. E ceva adevăr aici deşi, după 20 de ani de emigraţie, lucrurile se văd mai nuanţate, iar dorinţa de a trăi în ţara ta natală creşte. Înţelegi că viaţa oricăruia dintre noi este un dar în existenţa trăită în România sau altă ţară, în trecut, prezent sau viitor. Peste milioane de ani sunt sigur că România nu va mai fi, iar oamenii vor străbate spaţiul interstelar incrustaţi în raze de laser. Cu ei, nu vor duce povestea României, ci povestea oamenilor ce au trăit în aceste locuri.”