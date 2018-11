Marian Godină, poveste cu un tort și cu un clip al Guvernului României în care ”La mulți ani România” este scris greșit

Marian Godină a postat pe Facebook o captură dintr-un clip realizat de Guvernul României, în care este scris ”La mulți ani România!”, fără a fi pusă și virgula necesară. Polițistul povestește cum i s-a întâmplat ceva similar acum ceva vreme, când a comandat un tort de la cofetărie și spune că ”i s-a făcut iarăși milă că s-a luat de tanti de la cofetărie”.



Postarea lui Godină:





Am comandat odată un tort pentru cineva și când m-am dus să-l ridic, am observat, scrisă cu ceva glazură, urarea "La mulți ani Daniel".

M-am enervat instantaneu, fiind o fire cu mult mai critică decât ar trebui și mai ales că dădusem o grămadă de bani pe tort. Cu toate astea, pentru a nu o jigni pe doamna cofetar, i-am spus că cine a făcut tortul a uitat să pună virgula. Mi-a zis că ea l-a făcut, apoi s-a uitat la el și, după vreo zece secunde de nedumerire, a zis că rezolvă imediat. S-a dus în spatele cofetăriei, s-a întors bucuroasă cu o bomboană, s-a uitat mândră spre mine și a "montat" virgula pe tort. Mi-a zis să nu cumva să cred că nu știe să scrie, se întâmplase doar să uite. I-am zis că nu cred că nu știe să scrie, sunt chiar convins de asta.

Apoi am luat bomboana dintre "mulți" și "ani" și am pus-o înainte de "Daniel". Am luat tortul și am plecat fără să-i mai zic nimic doamnei. Mă gândeam apoi în mașină că am fost cam rău cu ea că i-am zis că sunt convins că nu știe să scrie. Îmi venea să mă întorc și să-i spun că-mi pare rău.

Săraca doamnă, ce mare lucru că nu a pus o virgulă? Pentru a-mi trece mila și a nu mă întoarce, m-am gândit apoi că plătisem o sumă destul de mare pentru un serviciu, respectiv să-mi facă un tort pentru ziua cuiva pe nume Daniel și să scrie urarea pe tort. Pentru asta nu trebuia să știe să scrie, ar fi putut învăța urarea ca pe un desen și să știe că între "La mulți ani" și sărbătorit se pune acolo o bombonică. Trebuia doar să-și facă bine treaba pentru care o plătisem.

Acum, văzând clipul realizat de Guvernul României, clip din care e captura de mai jos, mi s-a făcut iarăși milă că m-am luat de tanti de la cofetărie. Săraca...

Clipul realizat de Guvernul Dăncilă: