Liviu Pop contestă în instanţă avertismentul CNCD după declarațiile că FDGR este continuatorul naziştilor: "Nu am greșit cu nimic" / FDGR: Sunt calomnii, în vizor e de fapt Iohannis

Liviu Pop, fostul ministru al Educaţiei şi actualul preşedinte al comisiei de învăţământ din Senat, şi-a angajat avocat şi contestă la Curtea de Apel Bucureşti avertismentul primit de la Consiliul pentru Combaterea Discriminării după ce a susținut că Forumul Democrat al Germanilor din România (FDGR) este continuatorul unei organizații naziste. Senatorul PSD și-a motivat contestația în instanță prin faptul că și-a luat informaţiile de pe internet, susținând că el nu a greşit cu nimic. În replică, președintele FDGR, Paul Porr, a declarat pentru HotNews că toate acestea sunt calomnii şi că justiţia îşi va spune cuvântul.

"Nu am greşit cu nimic. Am lecturat o cerere făcută de Forumul din Sibiu, şi sentinţa, şi cererea lor", a declarat pentru HotNews Liviu Pop, justificându-și astfel contestaţia.Sebastian Hotca, avocatul lui Liviu Pop, spune și el că fostul ministru a relatat nişte date care sunt publice, potrivit cărora Forumul German ar fi continuatorul Grupului Etnic German."Oamenii îşi asumă trecutul istoric. Ei spun la ei pe site că în momentul 1940-1944 etnicii germani erau organizaţi în Grupul Etnic German. Dacă corelăm aceste date cu cea din sentinţa la care au făcut cerere pentru moştenire este logic că la concluzia asta ajungem. Care ar fi fost motivul pentru care Forumul German să posteze la scurt istoric aceste date? Domnul Pop doar a relatat ceea ce a găsit pe internet", a spus Sebastian Hotca.În replică, Paul Porr, preşedintele Forumului Democrat German din România, a declarat pentru HotNews că toate acestea sunt calomnii şi că justiţia îşi va spune cuvântul."Eu cred că sunt mari neînţelegeri. Şi saşii şi svabii aveau mai multe asociaţii înainte de 1940. De când cu Antonescu, toate au fost unite forţat în Grupul Etnic German. Şi toate proprietăţile lor au fost luate de Grupul Etnic German. După 1944, acest Grup Etnic German a fost condamnat şi toate proprietăţile au fost confiscate de stat. În 1991 s-a înfiinţat Forumul Democrat al Germanilor din România care este moştenitorul tuturor asociaţiilor saşilor şi şvabilor de dinainte de 1940. Şi de la aceste organizaţii au primit proprietăţile înapoi. Şi din tot ce a primit Forumul Democrat al Germanilor, filiala din Sibiu a primti o singură casă - Muzeul Franz Binder, care este şi în prezent muzeu", a explicat Paul Porr.Preşedintele FDGR a mai spus că procesul de calomnie este pe rol şi justiţia va face lumină în aces caz."O să-şi spună cuvântul justiţia pentru calomniile pe care ni le aduce domnul Pop. Dacă ei spun că noi suntem moştenitorii naziştilor e ca şi cum ai spune că bunicul meu a fost comunist pentru că l-au obligat să intre în CAP. Ei de fapt vor să sugerze că noi am moştenit şi ideologia Grupului Etnic German şi că o perpetuăm. Sunt calomnii. În vizor e de fapt preşedintele României, noi suntem victime colaterale şi ne apărăm în justiţie. Până acum am câştigat procesul cu istoricul Ion Scurtu, în 2016, care tot aşa ne calomnia. Mai avem alte procese care sunt pe rol", a mai spus Paul Porr.Senatorul PSD Liviu Pop a declarat în luna august, la Antena 3, că preşedintele Klaus Iohannis a condus o organizaţie, respectiv FDGR, care este un continuator al unui forum german nazist.”Cred că măcar atâta gram de conştiinţă naţională are domnul preşedinte Iohannis. Pentru că, în fapt, amânarea rectificării bugetare înseamnă necheltuirea unor bani de către anumite instituţii publice şi nesuplimentarea fondurilor pentru alte instituţii public, care are ca singur efect deficitul bugetar.Trebuie să spun că dânsul (Klaus Iohannis-n.r) face o acuzaţie ipocrită din perspectiva zilei de 23 august şi în perspectiva fostei demnităţi a domniei sale, aceea de preşedinte al unui continuator al unui Forum...grupului...organizaţia aia nazistă. A condus forumul german (Iohannis-n.r), care a fost continuatorul acelui grup care ştim clar că a fost condamnat public vis a vis de...”, a afirmat atunci Liviu Pop.În urma acestei declaraţii, Liviu Pop a fost sanţionat cu avertisment pentru discriminare de către Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. ”Afirmația publică a domnului Liviu Pop, din data de 23 august 2018, conform căreia Forumul Democrat al Germanilor ar fi continuatorul unor organizații naziste, constituie faptă de discriminare potrivit art. 2 alin. (1) și art. 15 din O.G. 137/2000. Fapta se sancționează cu avertisment contravențional”, arată CNCD.