VIDEO Vrancea: Un agent de pază, filmat cum bate o persoană cu afecțiuni psihice / Polițiștii au deschis o anchetă

Autoritățile din Vrancea au deschis o anchetă, după ce o înregistrare video în care un agent de pază din localitatea Cîrligele lovește o persoană cu afecțiuni medicale a apărut pe Facebook. După publicarea imaginilor, paznicul a intrat în concediu, dar și-a explicat gestul pe rețeaua de socializare, relatează Mediafax.

Agentul de pază a fost filmat cu un telefon mobil în timp ce bate cu un baston o persoană, iar imaginile au fost postate pe facebook, însoțite de mesajul „așa își face treaba agentul de pază Costică Lemnaru. Bate oameni pe stradă”.

După ce a văzut filmarea, primarul comunei vrâncene a demarat o anchetă. Surse din rândul anchetatorilor spun că victima agresiunii are probleme psihice și creează frecvent probleme în comunitate, iar bătaia încasată a fost după un scandal într-un magazin alimentar, unde a și spart geamul mașinii paznicului.

Imediat după ce imaginile au apărut pe Facebook, agentul de pază a intrat în concediu, dar a explicat pe aceeași rețea de socializare că persoana bătută era în stare de ebrietate și că nu e prima dată când creează probleme în comunitate.

„Astăzi mă simt trist când văd că toată lumea mă condamnă pentru un gest necugetat pe care l-am făcut acum 24 de ore încercând de fapt să ajut niște oameni agresați verbal și fizic de un ins în stare de ebrietate. Îmi asum responsabilitatea pentru fapta mea, atât la poliție cât și la Primarie, am dat în scris explicații pentru ce am făcut și voi suporta consecințele faptelor mele cu bărbăție. Consider că și postarea lui Miron Marius a fost făcută pentru că mă urăște și pentru că l-am prins de multe ori cu lemne furate din pădurile oamenilor”, a scris agentul de pază pe Facebook.

Polițiștii au început o anchetă, deși victima nu a depus o plângere la Poliție.

„Se fac verificări, persoana nu a depus plângere la Poliție, dar polițiștii fac verificări. Plângerea poate fi depusă în termen de 60 de zile”, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, purtătorul de cuvânt al IPJ Vrancea, Paula Enache.