Numele lui Mircea Drăghici, PSD-istul propus la Transporturi, apare în două dosare penale instrumentate de Parchetul General

Reprezentanții Parchetului General au precizat că numele trezorierului PSD, Mircea Drăghici, cel care a fost propus de social democrați pentru funcția de ministru al Transporturilor, apare în două dosare penale instrumentate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Unul din ele a fost deschis după ce în presă au fost publicate informații potrivit cărora trezorierul PSD ar fi folosit în scop personal bani de la partid.Mircea Drăghici a transmis, printr-o poziție publicată pe Facebook, că nu a fost informat oficial cu privire la vreun dosar. "Precizez că până în prezent nu am fost informat oficial și nu am cunoștință despre existența unei astfel de anchete. În condițiile date există două posibilități: ori totul este o știre falsă, cum au fost și zvonurile apărute în spațiul public privind modul în care am gestionat banii PSD, ori există o astfel de cercetare și este foarte grav că PÎCCJ pare a avea o agendă politică și dă astfel de informații pe surse, chiar în contextul numirii mele în Guvernul României.Raportându-mă strict la informațiile apărute în presă referitoare la modul în care au fost administrate fondurile PSD, precizez că toate controalele efectuate până acum de Autoritatea Electorală Permanentă au arătat că s-au respectat toate dispozițiile legale în materie. Nu există niciun leu cheltuit de PSD care să nu aibă o acoperire legală în Legea finanțării partidelor politice", a scris social democratul, pe Facebook.Deputatul PSD a mai precizat că va solicita un răspuns oficial din partea Parchetului General cu privire la zvonurile apărute „pe surse” în presă. "Dacă acestea se vor confirma, atunci scurgerea în presă a unor astfel de informații, ce fac parte dintr-o anchetă penală aflată într-o fază nepublică, reprezintă o încălcare gravă a prezumției de nevinovăție, întrucât se induce opiniei publice percepția vinovăției mele, înainte ca eu să fi avut cunoștință de acuzațiile ce mi se aduc, fiind deci în imposibilitatea de mă putea apăra", a conchis Drăghici.