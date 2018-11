Klaus Iohannis, despre remaniere: După 1 decembrie, cum am spus. CCR nu are ce să spună aici, sunt într-un termen foarte rezonabil de răspuns

„Așa cum am spus - după sărbătorile dedicate Zilei Naționale. Nu aveam absolut deloc de gând în aceste zile de sărbătoare să avem discuții pe aceste teme neplăcute de remanieri şi diferite diferende pe care le au unii cu alţii”, a declarat Klaus Iohannis, întrebat când va lua o decizie cu privire la cea de-a doua remaniere, scrie Mediafax.





„În niciun fel (nu văd acest demers - n.r.). Guvenul mi-a făcut o solicitare și am spus că răspund după 1 Decembrie. Dacă dumnealor se grăbesc peste măsură, îi priveste. Însă eu sunt într-un termen foarte rezonabil de răspuns. Curtea Constituțională, practic, nu are ce să spună aici. (...) Nu, Guvernul nu este deloc blocat. Guvernul nu lucrează fiindcă are alte treburi probabil. Guvernul este complet. Și, cum am mai spus, nu au decât să-și facă treaba”, a declarat Klaus Iohannis fiind întrebat cum vede anunțul făcut luni de ministrul Justiției, Tudorel Toader, cu privire la sesizarea CCR pentru un conflict juridic de natură constituțională între Guvern și președinte.





Klaus Iohannis s-a întâlnit luni seară cu reprezentanții comunității românești din Franța. La eveniment a fost prezentă și soția președintelui, Carmen Iohannis.







De asemenea, întrebat cu privire la proiectul de sesizare a CCR pentru un conflict juridic de natură constituțională între Guvern și președinte anunțat de ministrul Justiției, Tudorel Toader, șeful statului a punctat că se află „într-un termen rezonabil de răspuns” și că CCR „nu are ce să spună aici”.Premierul Viorica Dăncilă a anunțat, la finalul ședinței CEx al PSD de miercurea trecută, că o va propune pe Lia Olguța Vasilescu la Ministerul Dezvoltării și pe Mircea Drăghici la Ministerul Transporturilor. Decizia partidului a venit după ce șeful statului a refuzat numirea Olguței Vasilescu la Transporturi și a lui Ilan Laufer pentru Ministerul Dezvoltării Regionale.Cu toate acestea, la o zi distanță, președintele Klaus Iohannis a anunțat că nu va lua o decizie în ceea ce privește cea de-a doua remaniere guvernamentală, privind portofoliile de la Transporturi și Dezvoltare, decât după sărbătorile Centenarului și data de 1 Decembrie.Șeful statului nu a semnat nici decretele de revocare din funcție a miniștrilor Lucian Șova și Paul Stănescu.