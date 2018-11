Iohannis, înaintea summitului privind Brexitul: Drepturile românilor din Marea Britanie sunt perfect protejate, dacă se aprobă acordul

”Până în acest moment, pot să spun că suntem mulțumiți de proiect. Deci, proiectul reflectă toate preocupările noastre și soarta românilor din Marea Britanie, finanțarea bugetului Uniunii Europene și multe, multe alte lucruri. Este un Acord care are 500 de pagini și opinia noastră este că proiectul e bun, merită mers mai departe.(...) Drepturile românilor, dacă acest Acord se aprobă, sunt perfect protejate. Deci, încă o dată, sub rezerva aprobării Acordului, dacă acesta intră în vigoare, pentru noi este foarte potrivit.”, a declarat Iohannis, înaintea reuniunii.Șeful statului a mai spus că plecarea Marii Britanii din Uniunea Europeană are două faze importante: retragerea și relațiile viitoare, care vor fi stabilite ulterior.”Deci astăzi vorbim despre Acordul de retragere, este foarte important, fiindcă fără un astfel de Acord nimic nu rămâne stabilit între Uniunea Europeană și Marea Britanie”, a completat el.Liderii UE se reunesc duminică, la Bruxelles, în cadrul unui summit extraordinar pentru aprobarea acordului negociat până în ultima clipă. Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a recomandat statelor membre aprobarea acordului.Pe de altă parte, înaintea întâlnirii extraordinare de duminică, Donald Tusk a lansat un nou mesaj de prietenie la adresa Regatului Unit care va părăsi Uniunea Europeană, oficialul apelând la celebrele versuri ale trupei Queen ”Friends will be friends, right till the end”.Mesajul lui Tusk a venit după ce Spania a anunțat că a ajuns la o înțelegere în privința Gibraltarului, renunțând astfel la un eventual boicot.Totuși, chiar dacă liderii UE vor aproba acordul, acesta trebuie să fie votat și de parlamentul de la Londra, existând semnale că parlamentarii ar putea să respingă înțelegerea lui May, care a fosta emnințată și cu un vot de neîncredere. ​