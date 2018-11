​Brexit Scrisoarea lui May către britanici: Premierul le cere să o susțină înainte ca liderii UE să aprobe acordul care oficializează divorțul de Regatul Unit

Premierul spune că acordul negociat cu UE permite ”un viitor strălucit” pentru Regatul Unit, iar ieșirea din uniune, care se va definitiva până în martie 2019, va fi un moment de reconciliere pentru întreaga țară, relatează BBC Liderii UE se reunesc duminică, la Bruxelles, în cadrul unui summit extraordinar pentru aprobarea acordului negociat până în ultima clipă.Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a recomandat statelor membre aprobarea acordului.Pe de altă parte, înaintea întâlnirii extraordinare de duminică, Donald Tusk a lansat un nou mesaj de prietenie la adresa Regatului Unit care va părăsi Uniunea Europeană, oficialul apelând la celebrele versuri ale trupei Queen ”Friends will be friends, right till the end” (Prietenii vor rămâne prieteni până la final), evocând memoria solistului Freddie Mercury, care a murit în urmă cu 27 de ani, chiar pe 24 noiembrie.Mesajul lui Tusk a venit după ce Spania a anunțat că a ajuns la o înțelegere în privința Gibraltarului, renunțând astfel la un eventual boicot.Sanchez spune că a primit garanțiile pe care le-a cerut în ceea ce privește rolul pe care Spania îl va juca în viitor în provincia aflată sub administrație britanică.Totuși, chiar dacă liderii UE vor aproba acordul, acesta trebuie să fie votat și de parlamentul de la Londra, existând semnale că parlamentarii ar putea să respingă înțelegerea lui May, care a fosta emnințată și cu un vot de neîncredere. ​